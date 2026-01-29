Οι στοιχηματικές για Ανδρουλάκη και… Δένδια, το άθροισμα Τσίπρα – Καρυστιανού, ο Χαρδαλιάς, ένας αναγκαίος πραγματισμός, η ΤτΕ και τα 500ευρα

Καλημέρα σας

Διαπίστωσα κάτι – για την ακρίβεια μου το μετέφεραν, καθότι δεν ασχολούμαι με το τζόγο οποιασδήποτε μορφής – ότι υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες, που κάνουν ένα πρωτόγνωρο για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Σπάνε δηλαδή ένα λογικό κανόνα, που πάντοτε ίσχυε: Ενώ έχουν τον αρχηγό του ενός μεγάλου κόμματος (εν προκειμένω της ΝΔ) ως φαβορί με εξαιρετικά χαμηλή απόδοση (τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλαδή), στη συνέχεια δεν δίνουν ως επικρατέστερο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ήτοι, τον Νίκο Ανδρουλάκη). Θα ήταν φυσιολογικό να δίνουν τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν τον δίνουν (τον έχουν τρίτο με απόδοση αρκετά μεγάλη – σχεδόν 10). Αλλά δεν έχουν ούτε κάποιον αρχηγό άλλου κόμματος, υπαρκτού ή υπό ίδρυση (Τσίπρα, Καρυστιανού κ.α) όπως πάλι θα περίμεναν ως φυσιολογική προσέγγιση κάποιοι.

Ως δεύτερο φαβορί λοιπόν, δίνουν τον… Νίκο Δένδια, ένα στέλεχος δηλαδή του κυβερνώντος κόμματος.

Με απλά λόγια: Θεωρούν τη ΝΔ έτσι κι αλλιώς κυρίαρχη και λένε ότι ακόμα κι αν δεν καταφέρει ο Μητσοτάκης να εγγυηθεί τη συγκρότηση κυβέρνησης την επομένη ημέρα των εκλογών, λόγω σχετικά χαμηλού ποσοστού, τότε η εναλλακτική θα δοθεί από το ίδιο κόμμα, με ένα άλλο στέλεχος για την πρωθυπουργία.

Το άθροισμα Τσίπρα – Καρυστιανού

Η ΝΔ «τσιμπάει» στις δημοσκοπήσεις μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, επιβεβαιώνοντας τις διακυμάνσεις που έχει η πορεία της τον τελευταίο χρόνο: Όταν δεν έχει σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει και να πληγεί από αυτά, ανεβαίνει κάπως, συσπειρώνοντας λίγο περισσότερο τη βάση της.

Όταν ξεσπά μία κρίση, τότε χάνει λίγο ως λίγο περισσότερο.

Όλα αυτά, δίχως να… απογειώνεται στην πρώτη περίπτωση ή να κατακρημνίζεται στη δεύτερη.

Είναι σκαμπανεβάσματα στην περιοχή του max 25% στην πρόθεση και στο 29% με 30% στην άνω της εκτίμησης ψήφου – μιλάμε για τις πιο πολλές και πιο σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Από την άλλη το ενδιαφέρον που φαίνεται να διαμορφώνεται ως εικόνα από τις συνεχείς (έστω και χωρίς δημοσιοποίηση) μετρήσεις των τελευταίων ημερών και λίγων εβδομάδων αφορά στα δύο νέα κόμματα που αναμένονται. Αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού – ή και ανάποδα ίσως, αν εκτιμήσουμε τη χρονική σειρά.

Τι λέει αυτή η εικόνα; Ότι αθροιστικά Τσίπρας και Καρυστιανού μπορούν να πάρουν περίπου 25% ίσως και παραπάνω, εάν σηκωθούν πολίτες από τον καναπέ – ισχύει κυρίως για το κόμμα της Καρυστιανού αυτό το τελευταίο.

-Το θέμα με αυτά τα δύο κόμματα δεν είναι το άθροισμά τους, αλλά και ότι πράγματι επικαλύπτονται οι επιρροές τους – απευθύνονται και σε ένα κοινό κομμάτι του εκλογικού σώματος. Κι αυτό είναι ένα μέγα θέμα και για τους δύο, κυρίως για τον πρόεδρο Αλέξη.

Πραγματισμός

Τώρα που η κυβέρνηση έχει δώσει βάρος στην καθημερινότητα του πολίτη με την ατζέντα που έχει ανοίξει, μήπως να υιοθετήσει και έναν πραγματισμό, πέρα από ιδεοληψίες;

Για παράδειγμα, είδα ότι η Ισπανία θα νομιμοποιήσει 500.000 παράτυπους μετανάστες, αντί να καταφεύγει σε τραμπικές μεθόδους εκδίωξης. Στόχος της κίνησης της κυβέρνηση Σάντσες είναι πρωτίστως να δώσει ώθηση στην εθνική οικονομία της χώρας. Ένα παράδειγμα λέω…

Επίσης στοιχείο πραγματισμού θα ήταν να «μαζέψει» βουλευτές της, όπως τον Μακάριο Λαζαρίδη και άλλους, που σήκωσαν μπαϊράκι στα ελληνοτουρκικά – δεν θέλω να πιστέψω ότι το κάνουν πιεζόμενοι από Καρυστιανού – και μιλάνε για γκριζάρισμα των Ιμίων και άλλα περίεργα. Οι ανοιχτοί δίαυλοι με την Άγκυρα είναι αναγκαίοι, τέλος. Δεν χρειάζονται άλλες πιρουέτες.

Ο Χαρδαλιάς και οι άλλοι

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κυριαρχεί στην περιφέρεια Αττικής. Όχι μόνο επειδή εκλέχτηκε με μεγάλο ποσοστό και διατηρεί την ισχύ αυτή, αλλά και επειδή δεν διαφαίνεται εναλλακτική στον ορίζοντα, με βάση και την υπάρχουσα κατάσταση στην περιφέρεια.

Ο μεν Γιώργος Ιωακειμίδης μοιάζει σαν να μην πρόκειται να κατέβει την επόμενη φορά, ενώ ο Γιάννης Σγουρός έχει μεν την παρουσία του, καθότι έχει υπάρξει και Περιφερειάρχης και αρχηγός της μείζονας αντιπολίτευσης, ωστόσο δύσκολα θα ηγηθεί και πάλι συνδυασμού για να διεκδικήσει την ανατροπή.

Αυτό το σκηνικό έχει οδηγήσει Πασόκους, Συριζαίους και άλλες δυνάμεις του χώρου να αναζητούν κάποιο πολιτικό πρόσωπο για το 2028 ή να συμφωνήσουν στην υποψηφιότητα του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αποτελέσματα θα αργήσουν να υπάρξουν αλλά οι διεργασίες έχουν ενδιαφέρον μου λένε.

Τα πεντακοσάρικα θολώνουν το αφήγημα για τη φοροδιαφυγή

Μπορεί στην κυβέρνηση να πανηγυρίζουν ότι η φοροδιαφυγή «χτυπήθηκε στη ρίζα της» και ότι το χρήμα κυκλοφορεί πλέον μόνο μέσω POS και ηλεκτρονικών πληρωμών, ωστόσο μάλλον κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Και αυτό το μαρτυρούν όχι οι κακές γλώσσες, αλλά οι ίδιες οι τράπεζες.

Τους τελευταίους μήνες, τραπεζικά καταστήματα καταγράφουν αυξημένες εισροές χαρτονομισμάτων μεγάλης αξίας, κυρίως των 500 και 200 ευρώ, προκαλώντας προβληματισμό τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες. «Κύματα» μετρητών επιστρέφουν στο σύστημα, την ώρα που –θεωρητικά– το μαύρο χρήμα θα έπρεπε να έχει περιοριστεί δραστικά.

Τραπεζικά στελέχη αποδίδουν το φαινόμενο σε έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και την οικοδομή, όπου τα μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά και στην επιστροφή χρημάτων που φυλάσσονταν από την εποχή της κρίσης σε θυρίδες και… στρώματα. Στον ίδιο λογαριασμό μπαίνει και η αυξημένη παρουσία αλλοδαπών, είτε για τουρισμό είτε για αγορές περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, πίσω από τις επίσημες εξηγήσεις, τραπεζικοί κύκλοι αφήνουν να εννοηθεί ότι μέρος αυτών των μετρητών δεν είναι και τόσο «καθαρό». Αδήλωτα εισοδήματα και συναλλαγές που δεν ακολούθησαν ακριβώς το γράμμα του νόμου φαίνεται πως βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους προς τις καταθέσεις.

Με λίγα λόγια, μπορεί οι κυβερνητικές ανακοινώσεις να μιλούν για τέλος στη φοροδιαφυγή, αλλά τα πεντακοσάρικα δείχνουν ότι η παραοικονομία παραμένει εδώ – απλώς πιο διακριτική.

