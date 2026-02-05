Στο Μιλάνο την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Στο Μιλάνο θα μεταβεί την Παρασκευή 6/2, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 και θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Συναγερμός για τις προοδευτικές συνεργασίες – Θέτει τη βάση σε εγρήγορση για ενωτικές πρωτοβουλίες

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης με Τουρκία – Σκληρή, αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική μας

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου