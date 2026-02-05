Στο Μιλάνο την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Μιλάνο θα μεταβεί την Παρασκευή 6/2, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 και θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.
