Τέμπη: Οριστικά στη Λάρισα η δίκη – Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των συγγενών για αλλαγή έδρας

Στη Λάρισα θα γίνει κανονικά η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε πως δεν συντρέχει λόγος για αλλαγή έδρας, κάτι που ζήτησαν με προσφυγές συγγενείς των θυμάτων. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε δηλώσει ότι δεν εμπιστεύεται το δικαστήριο.

Έτσι η δίκη, μετά την απόρριψη σχετικών αιτημάτων από συγγενείς θυμάτων, θα διεξαχθεί στην Λάρισα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 23 Μαρτίου.

Στο ανώτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει οκτώ συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ζητώντας την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο στόχαστρο Βουρλιώτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ελέγχεται για διασπάθιση 2 εκατ. ευρώ

Τρίκαλα: Αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και καρναβαλικών δράσεων σε ένδειξη πένθους για τα θύματα στη «Βιολάντα»

Μέγαρα: Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία με θύμα ηλικιωμένο – Ομολόγησε 22χρονος (video)