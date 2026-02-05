search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:06
05.02.2026 11:03

Τέμπη: Οριστικά στη Λάρισα η δίκη – Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των συγγενών για αλλαγή έδρας

05.02.2026 11:03
Στη Λάρισα θα γίνει κανονικά η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε πως δεν συντρέχει λόγος για αλλαγή έδρας, κάτι που ζήτησαν με προσφυγές συγγενείς των θυμάτων. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε δηλώσει ότι δεν εμπιστεύεται το δικαστήριο.

Έτσι η δίκη, μετά την απόρριψη σχετικών αιτημάτων από συγγενείς θυμάτων, θα διεξαχθεί στην Λάρισα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 23 Μαρτίου.

Στο ανώτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει οκτώ συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ζητώντας την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη.

