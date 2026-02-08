search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 01:58
08.02.2026 20:00

Έγινε μαμά η Άννα Κορακάκη – Η ανάρτησή της με τη κόρη της

08.02.2026 20:00
korakaki_2308_1460-820_new
credit: Instagram/@annakorakaki

Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα για πρώτη φορά καθώς στις 31 Ιανουαρίου γέννησε την κορούλα της.

Η ολυμπιονίκης της σκοποβολής έκανε σήμερα γνωστό το ευχάριστο νέο, έχοντας επιστρέψει πλέον στο σπίτι της.

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε.

Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας» έγραψε στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες με το μωρό της και τον σύζυγό της.

