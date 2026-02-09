search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

09.02.2026 07:51

Απόφαση Αρείου Πάγου για τα funds: «Τρύπα» 1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο Χρέος και κίνδυνος για τον «Ηρακλή»

09.02.2026 07:51
areios_pagos

Σε δημοσιονομικό ναρκοπέδιο εξελίσσεται η πρόσφατη δικαστική αποτίμηση των δραστηριοτήτων των funds, καθώς η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και των ανακτήσεων απειλεί να τινάξει στον αέρα τις κρατικές εγγυήσεις.

Σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη της KPMG, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, φέρνοντας την κυβέρνηση αντιμέτωπη με μια απρόβλεπτη οικονομική ζημιά.

Το Σοκ της Μελέτης KPMG και οι Εγγυήσεις

Η μελέτη της KPMG αποκαλύπτει ότι η μείωση των ανακτήσεων από τους servicers (διαχειριστές δανείων) δεν πλήττει μόνο τα κέρδη των funds, αλλά ενεργοποιεί τις κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Συγκεκριμένα, η μείωση των εισπράξεων καθιστά αβέβαιη την αποπληρωμή των senior ομολόγων (των «εξασφαλισμένων» τίτλων), για τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εγγυηθεί πλήρως. Αν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς και τις ρυθμίσεις μειωθούν, το κράτος θα κληθεί να καταβάλει τη διαφορά στους ομολογιούχους.

Η «Μαύρη Τρύπα» του Προγράμματος «Ηρακλής»

Το πρόγραμμα «Ηρακλής» στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι τα funds θα εισπράττουν συγκεκριμένα ποσά από τους οφειλέτες. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, όμως, ανατρέπει τις εισπρακτικές προσδοκίες.

  • Funds: Βλέπουν τη βιωσιμότητα των τιτλοποιήσεών τους να κλονίζεται.
  • Δημόσιο Χρέος: Η εγγραφή των εγγυήσεων ως πραγματικό χρέος απειλεί τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, ειδικά σε μια περίοδο πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ντόμινο των Στεγαστικών και του Νόμου Κατσελή

Το ρίσκο δεν περιορίζεται στα ήδη τιτλοποιημένα δάνεια. Αν στο ίδιο πλαίσιο ενταχθούν:

  1. Μη πωληθέντα στεγαστικά δάνεια που παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών.
  2. Δάνεια του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσελή) που σχεδιάζεται να τιτλοποιηθούν στον «Ηρακλή ΙΙΙ».

Σε αυτό το σενάριο, οι απώλειες για το Δημόσιο θα λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, συμπαρασύροντας το χρέος σε επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Οι Ρήτρες «Εξαιρετικών Περιστάσεων»

Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις για την ενεργοποίηση ρητρών εξαιρετικών περιστάσεων. Πρόκειται για νομικά «παράθυρα» που προβλέπει το πρόγραμμα «Ηρακλής», προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση κατάπτωση των εγγυήσεων. Ωστόσο, η χρήση τέτοιων ρητρών αποτελεί ομολογία αποτυχίας του αρχικού σχεδιασμού και αναδεικνύει το πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Χάθηκαν σχεδόν διακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις και το εργασιακό μοντέλο δείχνει ρωγμές στο τέλος του 2025

ΕΦΚΑ: «Σοκ» με αναδρομικές μειώσεις και επιστροφές χρημάτων – Το δράμα των αναπήρων και των κληρονόμων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

