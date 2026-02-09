Απόφαση Αρείου Πάγου για τα funds: «Τρύπα» 1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο Χρέος και κίνδυνος για τον «Ηρακλή»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε δημοσιονομικό ναρκοπέδιο εξελίσσεται η πρόσφατη δικαστική αποτίμηση των δραστηριοτήτων των funds, καθώς η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και των ανακτήσεων απειλεί να τινάξει στον αέρα τις κρατικές εγγυήσεις.
Σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη της KPMG, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, φέρνοντας την κυβέρνηση αντιμέτωπη με μια απρόβλεπτη οικονομική ζημιά.
Η μελέτη της KPMG αποκαλύπτει ότι η μείωση των ανακτήσεων από τους servicers (διαχειριστές δανείων) δεν πλήττει μόνο τα κέρδη των funds, αλλά ενεργοποιεί τις κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Συγκεκριμένα, η μείωση των εισπράξεων καθιστά αβέβαιη την αποπληρωμή των senior ομολόγων (των «εξασφαλισμένων» τίτλων), για τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εγγυηθεί πλήρως. Αν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς και τις ρυθμίσεις μειωθούν, το κράτος θα κληθεί να καταβάλει τη διαφορά στους ομολογιούχους.
Το πρόγραμμα «Ηρακλής» στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι τα funds θα εισπράττουν συγκεκριμένα ποσά από τους οφειλέτες. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, όμως, ανατρέπει τις εισπρακτικές προσδοκίες.
Το ρίσκο δεν περιορίζεται στα ήδη τιτλοποιημένα δάνεια. Αν στο ίδιο πλαίσιο ενταχθούν:
Σε αυτό το σενάριο, οι απώλειες για το Δημόσιο θα λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, συμπαρασύροντας το χρέος σε επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία στις διεθνείς αγορές.
Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις για την ενεργοποίηση ρητρών εξαιρετικών περιστάσεων. Πρόκειται για νομικά «παράθυρα» που προβλέπει το πρόγραμμα «Ηρακλής», προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση κατάπτωση των εγγυήσεων. Ωστόσο, η χρήση τέτοιων ρητρών αποτελεί ομολογία αποτυχίας του αρχικού σχεδιασμού και αναδεικνύει το πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
