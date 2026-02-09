Λεωφόρος Ποσειδώνος: Τέσσερα τροχαία το απόγευμα της Δευτέρας

Αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στην Λεωφόρο Ποσειδώνος το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Τα ατυχήματα έγιναν σε 4 διαφορετικά σημεία της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Οι τρεις συγκρούσεις οχημάτων έγιναν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ενώ ένα από τα τροχαία συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της εξόδου για τη Λεωφόρου Συγγρού, όπου σημειώθηκε σύγκρουση δύο ΙΧ οχημάτων με εμπλοκή και μιας μηχανής. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο.

