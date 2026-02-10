Χανιά: Επίθεση εξωσχολικού μαθητή σε καθηγητή με γροθιές και κλωτσιές – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Δευτέρα (2/2) σε σχολείο των Χανίων, όταν ένας εξωσχολικός μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία που έκανε η τοπική ΕΛΜΕ, το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ο εκπαιδευτικός επιχείρησε να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου.

Τότε, ο ανήλικος επιτέθηκε στον καθηγητή «αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στη συνέχεια, αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του».

Ο εκπαιδευτικός κατέληξε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

«Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού. Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας ) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τέλος, η ΕΛΜΕ Χανίων «εκφράζει την αλληλεγγύη, την στήριξη και τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο του 1ου ΓΕΛ Χανίων».

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: 43χρονος αστυνομικός πέθανε στον ύπνο του

Χίος: Μπήκαν στο χωράφι του και τους πυροβόλησε με καραμπίνα, ένας τραυματίας

Με κομβόι στο λιμάνι του Βόλου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Μαγνησία