Ιόνια Οδός: Κλειστό για τρεις μήνες το ρεύμα προς Αντίρριο μετά την κατολίσθηση

Κλειστό για τουλάχιστον τρεις μήνες θα παραμείνει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού προς το Αντίρριο, στο τμήμα από την Άρτα έως την Αμφιλοχία, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση στη Συκούλα.

Αυτό έγινε γνωστό κατά τη συνάντηση των βουλευτών Μαρίας Κεφάλα, Γιώργου Αμυρά, Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργου Στύλιου με τον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα.

Εκτιμάται ότι εντός περίπου είκοσι ημερών θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς τα Ιωάννινα, με ταυτόχρονη αμφιδρόμηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη από την κατασκευή του δρόμου πριν από 10–15 χρόνια, γι’ αυτό είχαν τοποθετηθεί δίκτυα και αγκυρώσεις για την συγκράτηση των πρανών.

«Ο σχηματισμός του φλύσχη, αποτελούμενος από ανθεκτικά πετρώματα όπως ψαμίτης και ενδιάμεσα πιο σαθρά πετρώματα, δημιουργεί επιφάνειες ολίσθησης όπου κυκλοφορεί το νερό, ενώ στο κάτω μέρος αναπτύσσεται ένα μείγμα λάσπης που κινεί τις πλάκες. Η κατολίσθηση είναι πολυσύνθετη και το μέγεθός της εκτιμάται σε περίπου 200.000 κυβικά μέτρα», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αρκεί μόνο η απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα, αλλά χρειάζεται και ελαφρύνσεις στο απέναντι πρανές, συνεχή παρακολούθηση και ειδικά όργανα που θα καταγράφουν ακόμη και μικρές μετακινήσεις, ώστε να προληφθεί νέα μεγάλη ολίσθηση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επικείμενες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

1 / 3