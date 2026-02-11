Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

«Όσο η Τουρκία επιμένει στις αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της, σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας, τα περιθώρια για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα παραμένουν ισχνά», σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, αρμόδιος Τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις συζητήσεις και δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην ‘Αγκυρα.

Ο κ. Μάντζος πρόσθεσε ότι όσο οι προκλητικές ενέργειες της ‘Αγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX «αορίστου διαρκείας» σε μεγάλη έκταση του Αιγαίου ή την επανάληψη των αναφορών σε «τουρκική μειονότητα» παρά τη Συνθήκη της Λωζάννης, θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων.

«Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας οφείλει να συνεχιστεί, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς», τόνισε ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε:«Η χώρα μας οφείλει πάντα να βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Με έγκαιρη πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως τον ρόλο της Τουρκίας, σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο ως τη Συρία και τις περιοχές των Κούρδων».

Υπογράμμισε ότι έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η συναντίληψη στην εθνική υψηλή στρατηγική είναι αναγκαία, όχι εφήμερα αλλά σταθερά, με πυλώνες την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, την ενίσχυση διατήρηση διεθνών συμμαχιών και τη μεγιστοποίηση του ρόλου της χώρας μας εντός των διεθνών οργανισμών.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής που εκθέτει τη χώρα σε προκλήσεις

Η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ότι και οι δύο πλευρές επιδίωκαν κυρίως να στείλουν το μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να θιγούν θέματα ουσίας.

Αποτελεί πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Δυστυχώς ωστόσο, στη σημερινή συνάντηση, αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, γεγονός το οποίο εκθέτει την χώρα σε προκλήσεις:

Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έθεσε δημόσια το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία, απέφυγε να θέσει το θέμα του καλωδίου στον Ερντογάν, ενώ μάλιστα στην Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται ρητώς η πρόθεση να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε ενεργειακά θέματα και θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή από την μία πλευρά θέλουμε την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την Τουρκία «με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα» και από την άλλη ο Πρωθυπουργός δεν θέτει την παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία.

Παράλληλα, τόσο στις δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν, όσο και στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται αναφορά σε συνεργασία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό σε διμερές και τριμερές πλαίσιο (με Βουλγαρία) χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, δηλαδή στην Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας του 2016, την οποία η Τουρκία έχει θέσει υπό αναστολή ειδικά όσον αφορά τις επιστροφές.

Εξίσου αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσει ότι το να μένουν εκτός ατζέντας τέτοια ζητήματα δημιουργεί σοβαρούς μελλοντικούς κινδύνους, καθώς έτσι απλώς κερδίζει χρόνο η Τουρκία για να ασκήσει πίεση αργότερα και να επανέλθει στις γνωστές της προκλήσεις όταν θα την συμφέρει η γεωπολιτική συγκυρία.

ΚΚΕ: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί

«Η κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην “θετική ατζέντα” των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις μπίζνες των επιχειρηματικών ομιλών των δύο χωρών, δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των “ήρεμων νερών”.

Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η “γαλάζια πατρίδα”, οι γκρίζες ζώνες, τα περί “τουρκικής μειονότητας” στη Δ. Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Ο εφησυχασμός που επιχειρείται είναι επικίνδυνος, ενώ ο αποκαλούμενος “οδικός χάρτης” δεν αφορά την ανάπτυξη της φιλίας των δύο λαών, αλλά την ενίσχυση της ΝΑ Πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και προωθούνται “διευθετήσεις” σε βάρος των λαών, τις οποίες στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Είναι χαρακτηριστική, άλλωστε, η αναφορά Μητσοτάκη στη συνεργασία με την Τουρκία για την “ανοικοδόμηση” της Συρίας, όταν η Τουρκία έχει στη Συρία ρόλο κατοχικής δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτών των “διευθετήσεων”, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της ΕΕ, είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι επιδιώκει “αδιαμεσολάβητες σχέσεις” με την τουρκική κυβέρνηση. Αντίθετα στρώνεται το έδαφος για την συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των ενεργειακών και άλλων ομίλων» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Τέλος, είναι προκλητικό ο κ. Μητσοτάκης να επιχαίρει για τη συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας στο μεταναστευτικό, λίγες μέρες μόνο μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών στη Χίο, όταν αυτό το έγκλημα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της “συνεργασίας”, με βάση την πολιτική της ΕΕ».

Νέα Αριστερά: Χρειάζεται διευκρίνιση για το τι συζητείται διμερώς και τι όχι

Οι συναντήσεις των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάντοτε θετικές, καθώς μόνο έτσι υπηρετείται η σταθερότητα, μειώνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης και διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Καλοδεχούμενη η θετική ατζέντα και η στρατηγική των «μικρών βημάτων». Όμως ο πυρήνας είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης: ο Ερντογάν μίλησε για «επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο», δηλαδή για λογική «πακέτου», ενώ ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι «η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας». Αυτή η διάκριση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι η ίδια η διαπραγματευτική αρχιτεκτονική και χρειάζεται καθαρή διευκρίνιση για το τι συζητείται διμερώς και τι όχι.

Ταυτόχρονα ελπίζουμε έστω τώρα η κυβέρνηση να κατανοεί πόσο επικίνδυνες είναι δηλώσεις και πρακτικές που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς οργανισμούς, δηλώσεις που αφορούν τόσο τον Κ. Μητσοτάκη όσο και κορυφαίους υπουργούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η φράση του κ. Μητσοτάκη για το casus belli που επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της άρσης της τουρκικής απειλής ως προϋπόθεση πραγματικής αποκλιμάκωσης και ειρηνικού διαλόγου.

Δυστυχώς, δεν ακούσαμε τίποτα για την προοπτική Συνόδου 5×5 με τη συμμετοχή χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που θα μπορούσε να στηρίξει μια πιο συνεκτική, περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Στο μεταναστευτικό οφείλουμε πάντα στόχος να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων κάθε χώρας.

Σταθερή θέση της Νέας Αριστεράς αποτελεί μια εξωτερική πολιτική ειρήνης και δικαίου, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και με στόχο βιώσιμη σταθερότητα στην περιοχή.

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή την παρουσία του στην ‘Αγκυρα και την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, άσκησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Εξοργιστική και επικίνδυνη η παρουσία και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση του με τον σφαγέα Ερντογάν, καθώς υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων, όπου μεταξύ άλλων:

Παραβίασε ο ίδιος την Συνθήκη της Λωζάνης, ισχυριζόμενος ότι οι μειονότητες μπορεί να γίνουν “γέφυρα φιλίας”, αγνοώντας επιδεικτικά ότι με τη Συνθήκη η Τουρκία παραιτείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στην Θράκη, καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η μοναδική εθνική μειονότητα είναι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ενώ στη Θράκη υπάρχει θρησκευτική και όχι “εθνική” μειονότητα με μοναδική υποχρέωση του ελληνικού κράτους την διδασκαλία του Κορανίου, στην Αραβική.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να “τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ”, μια τοποθέτηση που είναι εγκληματικό να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ ευθύνεται για τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Τέλος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να “συνεργαστεί” η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα των λαθροδιακινητών! Ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνο γέλιο, καθώς όλοι γνωρίζουν πως ο μεγαλύτερος δουλέμπορος και λαθροδιακινητής είναι η Τουρκία, που στέλνει με σχέδιο και συντεταγμένα χιλιάδες λαθρομετανάστες στην χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος».

