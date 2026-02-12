Αλέξης Τσίπρας: Μάιο με Σεπτέμβριο η ανακοίνωση του νέου κόμματος

Θολό παραμένει το τοπίο στον χώρο της Αριστεράς, με τον Τσίπρα να στέλνει τα δικά του μηνύματα σε σχέση με το πολιτικό στίγμα και τον χρόνο «επώασης» του νέου κόμματος, και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να συνεχίζουν εγκλωβισμένοι στην αναμονή.

Η εικόνα «εμπλοκής» και κατακερματισμού σε όλο αυτό το κομμάτι δεν φαίνεται να βοηθά κανέναν από τους μεγάλους ή μικρούς «παίκτες», ενώ η πολυπλοκότητα στο πολιτικό σκηνικό έχει ανέβει με την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία δείχνει τάσεις δημοσκοπικής υποχώρησης αλλά για την ώρα υπερέχει ακόμη έναντι των άλλων «παικτών» στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη νέα ομιλία του στα Ιωάννινα, έδειξε να «κλείνει» κάπως την ψαλίδα της απεύθυνσης με την έννοια ότι περιέγραψε ένα σαφώς πιο αριστερό πολιτικό στίγμα σε σύγκριση με προηγούμενες ομιλίες του. Κάτι που ενδεχομένως ερμηνεύεται και ως μια προσπάθεια να συγκρατήσει το αριστερό και κεντροαριστερό ακροατήριο που τον εμπιστεύτηκε στις εκλογές του 2023 και από το οποίο συγκροτείται ο πυρήνας των υποστηρικτών του στις δημοσκοπήσεις. Αναφέρθηκε σε σύμβολα της Αριστεράς όπως ο Μπρεχτ και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, και στην ανάγκη μεγάλων αφηγήσεων ώστε να εκφραστεί η κοινωνία. Ξεκαθάρισε ότι δεν απευθύνεται στους «βολεμένους», οι οποίοι έχουν όπως είπε «την κυβέρνηση που θέλουν και τους υπηρετεί» αλλά στους πολλούς που έχουν την ανάγκη για μεγάλες τομές και ρήξεις με τα συμφέροντα που θέλουν να μείνουν τα πράγματα όπως είναι, που υφίστανται τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά επιζητούν «ζωή» και όχι «επιβίωση», καθώς και μια «καλύτερη και δίκαιη πατρίδα». Αναφέρθηκε σε ανασύνθεση και επανίδρυση όχι γενικώς της «δημοκρατικής παράταξης», αλλά μιας «κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης» και υπογράμμισε πως «ξέρω από πού προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω πού θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί».

Από Μάιο ώς Σεπτέμβριο

Παράλληλα με τις 7 ρήξεις που παρουσίασε σε σχέση με την αναζωογόνηση της περιφέρειας, επέμεινε στην εικόνα πως κινείται μεθοδικά προκειμένου, μέσα και από τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου που πυκνώνουν, να ετοιμάσει μια προγραμματική πρόταση «με θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις ουσίας, που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων» και με «σχέδιο ρεαλιστικών αλλαγών», όχι με συνθήματα όπως είπε.

Πατώντας στα παραπάνω, έστειλε και μήνυμα για τα περιθώρια χρόνου που διεκδικεί ώστε να ξεδιπλώσει το εγχείρημά του. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης δεν είναι μια εύκολη υπόθεση» αλλά «απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο». Σε άλλη αναφορά του σημείωσε πως δεν έχει σημασία το «πότε», αλλά το «πώς» και το «πόσο αποφασισμένοι είμαστε».

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό του, λοιπόν, και με βάση τα μηνύματα που ο ίδιος δίνει αλλά και την εικόνα που υπάρχει από συνεργάτες του, θεωρητικά από τον Μάιο (και μάλλον τέλη Μαΐου) ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις όσον αφορά το κόμμα του, με το περιθώριο να εκτείνεται ώς τον Σεπτέμβριο, με λιγότερο πιθανό να υπάρξει κάποια κίνηση μέσα στον Ιούλιο. Σε κάθε περίπτωση, όλο το επόμενο διάστημα θα συνεκτιμώνται τα πολιτικά δεδομένα, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο των εκλογών, τα δημοσκοπικά ποσοστά και το αν αυτά δείχνουν «ξεφούσκωμα» λόγω κόπωσης του κοινού, κ.ο.κ.

Σε ό,τι αφορά τους πρώην συντρόφους, δείχνει να έχει χαμηλώσει κατά πολύ τους τόνους απέναντι σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά (τελευταία αποφεύγει τις επιθέσεις αλά Παλλάς και Πάτρα, έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν κάνει καμία αναφορά). Αυτή η στάση μπορεί να ενθαρρύνει εκτιμήσεις ότι αφήνει ανοιχτό το τι θα κάνει στο μέλλον με τα δύο κόμματα, αν και μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι δεν θέλει και δεν επιδιώκει να φτιάξει μια «ομπρέλα» με τα κόμματα του χώρου και τον ίδιο στην ηγεσία, αλλά έναν εντελώς καινούριο σχηματισμό.

Στο ίδιο τραπέζι ξανά

Πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ ο προβληματισμός εντείνεται τόσο λόγω της αναμονής για τις κινήσεις Τσίπρα, όσο και λόγω της στασιμότητας που υπάρχει στο θέμα των συνεργασιών. Κι επιτρέπει φωνές στο εσωτερικό του κόμματος – όπως ο Παύλος Πολάκης στην πρόσφατη Π.Γ. – να ζητούν διαβεβαιώσεις πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί και πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συνεργασιών θα επιδιωχθεί αυτόνομη κάθοδος.

Προς το παρόν από την πλευρά της ηγεσίας τα μηνύματα που εκπέμπονται – μετά και την πρόσφατη Πολιτική Γραμματεία – είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την προσπάθεια της άρσης του κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο, «με συντεταγμένες και πολιτικές διαδικασίες» (η απάντηση σε φόβους και σενάρια περί «αυτοδιάλυσης»), σημαίνοντας παράλληλα συναγερμό στις οργανώσεις για εγρήγορση και κοινές πρωτοβουλίες. Κοινώς συνεχίζει τη στρατηγική των συνεργασιών, μολονότι ο Τσίπρας πορεύεται διακριτά και η Νέα Αριστερά «γυροφέρνει» τις συνεργασίες, αλλά – το κομμάτι τουλάχιστον που επιδιώκει συνεργασίες με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – δεν την αποφασίζει περιμένοντας τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Στελέχη πάντως της πλειοψηφίας τονίζουν ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής στρατηγικής και στροφής σε λογικές «απομονωτισμού».

Έτσι η προσπάθεια και οι ζυμώσεις συνεχίζονται έστω κι αν η συνεργασία αποδεικνύεται πολύ σύνθετη υπόθεση. Το ερχόμενο Σάββατο (14.2), στη Μυτιλήνη, πραγματοποιείται μία ακόμη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων: ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης θα βρεθούν στο ίδιο πάνελ ημερίδας για την εθνική στρατηγική για τη Νησιωτικότητα, με τον συντονισμό της συζήτησης στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών να τον έχει η Λούκα Κατσέλη, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών – ΕΝΑ, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής – ΙΝΕΡΠΟΣΤ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης:

Θέμα casus belli έθεσε ο Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή» – «Τα ζητήματα δεν είναι άλυτα» είπε ο Ερντογάν – Η κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας

Τα 7 κείμενα που υπέγραψαν Αθήνα και Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη