Πιερρακάκης: Η Ελλάδα συνομιλεί επί ίσοις όροις και ενισχύει παραγωγή και διεθνή διείσδυση

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ήταν ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, όπου παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής στρατηγικής και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία, όπου συμμετείχε στο κυβερνητικό κλιμάκιο που συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο κ. Πιερρακάκης μετέβη στο Ηράκλειο. Εκεί έλαβε μέρος στην εκδήλωση της Grant Thornton με τίτλο «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο κ. Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του, τόνισε ότι η Ελλάδα επιλέγει συνειδητά να λειτουργεί ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε, η χώρα πρωταγωνιστεί στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, το οποίο χαρακτήρισε ως θεμέλιο των διεθνών σχέσεων, ενώ παράλληλα εργάζεται για τη διαρκή ενίσχυση της εθνικής ισχύος.

«Το ουσιαστικό είναι ότι συνομιλούμε ως ίσος προς ίσο», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προσεγγίζει τον διάλογο με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρες θέσεις, όχι με φόβο. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η αναζήτηση κοινών σημείων δεν σημαίνει αποδοχή αμφισβήτησης των εθνικών δικαιωμάτων.

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ακόμη την ανάγκη διασφάλισης των επιτευγμάτων των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και η διεθνής διείσδυση των ελληνικών προϊόντων πρέπει να αποτελούν εθνική στρατηγική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση μπορεί να λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δεν συνιστά από μόνη της επαρκή στρατηγική για το Μέγαρο Μαξίμου, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεσες και αποφασιστικές παρεμβάσεις στα προβλήματα.

Ο ΒΟΑΚ είναι και θα γίνει το μεγαλύτερο έργο της χώρας

Ο υπουργός παρουσίασε στόχους με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό που καλείται να υλοποιήσει η χώρα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν αρκούμαστε στα ελάχιστα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα φιλοσοφία που προτάσσει την παραγωγή και την πρόοδο αντί της στασιμότητας, σημειώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας.

Αναφέρθηκε επίσης σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, ειδικά στο αεροδρόμιο του Καστελλίου και στον Βόρειο Οδικό Άξονα, τονίζοντας είναι και θα γίνει το μεγαλύτερο έργο στη χώρα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η οικονομία δεν περιορίζεται σε δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά αντικατοπτρίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι λαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

