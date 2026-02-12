Χαμόγελα και συζητήσεις Πιερρακάκη – Φιντάν στο δείπνο της Άγκυρας

Δεν έλειψαν τα χαμόγελα από το δείπνο που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας, το οποίο παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που νωρίτερα είχε δεχθεί τα συγχαρητήρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – όταν ο ομόλογός του, Μεχμέτ Σιμσέκ υπενθύμισε στον Τούρκο πρόεδρο την εκλογή του Έλληνα υπουργού στην προεδρία του Eurogroup –, συνέχισε τις επαφές του στο επίσημο δείπνο, συζητώντας με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για ζητήματα οικονομίας.

Ένα πεδίο που εντάσσεται στη λεγόμενη «χαμηλή πολιτική» σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν και στην πράξη κάθε άλλο παρά δευτερεύον είναι.

Διαβάστε επίσης:

Το «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αναστάση Παπαληγούρα

Βορίδης για Καρυστιανού: Είναι ωραία όταν ψαρεύεις στα θολά νερά, στην πολιτική τοποθετείσαι στο συγκεκριμένο

Καραμανλής για την απώλεια Παπαληγούρα: Ευθύς και έντιμος άνθρωπος