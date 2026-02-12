search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026
12.02.2026 18:20

Χαμόγελα και συζητήσεις Πιερρακάκη – Φιντάν στο δείπνο της Άγκυρας

12.02.2026 18:20
pierrakakis-fidan

Δεν έλειψαν τα χαμόγελα από το δείπνο που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας, το οποίο παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που νωρίτερα είχε δεχθεί τα συγχαρητήρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – όταν ο ομόλογός του, Μεχμέτ Σιμσέκ υπενθύμισε στον Τούρκο πρόεδρο την εκλογή του Έλληνα υπουργού στην προεδρία του Eurogroup –, συνέχισε τις επαφές του στο επίσημο δείπνο, συζητώντας με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για ζητήματα οικονομίας.

Ένα πεδίο που εντάσσεται στη λεγόμενη «χαμηλή πολιτική» σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν και στην πράξη κάθε άλλο παρά δευτερεύον είναι.

