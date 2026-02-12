search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 16:27
12.02.2026 16:05

Καραμανλής για την απώλεια Παπαληγούρα: Ευθύς και έντιμος άνθρωπος

12.02.2026 16:05
Τη συγκίνησή του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος τον είχε συμπεριλάβει στις κυβέρνησεις του ως υπουργό Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο» και «έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος» και αναφέρθηκε στη μακρά κοινή τους διαδρομή, σημειώνοντας ότι συμπορεύτηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν το 1976 ο Αναστάσης Παπαληγούρας ανέλαβε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Υπενθύμισε, επίσης, τη διαυγή –όπως τη χαρακτήρισε– πορεία του εκλιπόντος στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που υπηρέτησε. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι θα μνημονεύεται ως ο υπουργός που θέσπισε «ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία». Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

