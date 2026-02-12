search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.02.2026 16:28

Το «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αναστάση Παπαληγούρα

12.02.2026 16:28
mitsotakis

Μέσω social media αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

«Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία.

Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» έγραψε ο πρωθυπουργός.

