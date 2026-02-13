search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 23:13
LIFESTYLE

13.02.2026 22:46

Eurovision 2026: Σε εξέλιξη ο Β΄ ημιτελικός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής – Οι εμφανίσεις των 14 διαγωνιζόμενων (Videos)

13.02.2026 22:46
eurovision

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Β’ ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026, από τον οποίο θα προκριθούν 7 από τα 14 τραγούδια που θα παρουσιαστούν απόψε, και θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα φιλοξενηθεί φέτος στη Βιέννη.

Στη σκηνή του «Sing for Greece» ανεβαίνουν απόψε 14 συμμετέχοντες από τις συνολικά 28 υποψηφιότητες που μοιράστηκαν στους δύο ημιτελικούς.

Οι συμμετέχοντες του Β’ ημιτελικού

Απόψε στη σκηνή του «Sing for Greece» εμφανίζονται (με σειρά εμφάνισης):

  • Rikki – Agapi
  • Garvin – Back in the Game
  • Mikay – Labyrinth
  • Marika – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
  • D3lta – Mad About It
  • ZAF – Asteio
  • Kianna – No More Drama
  • Stella Kay – You Are the Fire
  • Tianora – Anatello
  • Victoria Anastasia – Whatcha Doin to Me
  • Basilica – Set Everything on Fire
  • Good Job Nicky – Dark Side of the Moon
  • Koza Mostra – Bulletproof
  • Leroybroughtflowers – Sabotage!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Β’ ημιτελικός περιλαμβάνει και δύο ξεχωριστές guest εμφανίσεις. Η Τάμτα θα εμφανιστεί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ενώ η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Jalla», παρουσιάζει για πρώτη φορά live την υποψηφιότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι, από τον πρώτο ημιτελικό, κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό οι: Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Akylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

Πώς θα αναδειχτεί ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Σημειώνεται ότι στον τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting.

Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να αποστείλει έως και 10 SMS.

