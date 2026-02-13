Κλειστός σήμερα (13/2) ο Εθνικός Κήπος με εντολή της ΕΛΑΣ

Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο Εθνικός Κήπος για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Αθηναίων.

Η εντολή δόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, πιθανότατα λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου και των συγκεντρώσεων που διοργανώνουν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

