Κλειστός σήμερα (13/2) ο Εθνικός Κήπος με εντολή της ΕΛΑΣ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο Εθνικός Κήπος για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Αθηναίων.
Η εντολή δόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, πιθανότατα λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου και των συγκεντρώσεων που διοργανώνουν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.
Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Διαβάστε επίσης:
Κορυδαλλός: Έβαλαν… ρολά σε εκκλησία για να γλιτώσουν από τους διαρρήκτες (video)
Kρήτη: Πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία, κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι (video)
Hellenic Train: Νέα ακύρωση δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω κατολίσθησης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.