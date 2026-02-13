search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:10
13.02.2026 11:15

Κλειστός σήμερα (13/2) ο Εθνικός Κήπος με εντολή της ΕΛΑΣ

13.02.2026 11:15
Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο Εθνικός Κήπος για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Αθηναίων.

Η εντολή δόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, πιθανότατα λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου και των συγκεντρώσεων που διοργανώνουν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόεδρος βιομηχανιών στη Γερμανία: «Η άμυνα της Ευρώπης να σχεδιαστεί ακόμη και ενάντια στις ΗΠΑ αν χρειαστεί» 

Γαβρήλος για ΣΣΕ: Καταγγέλλει την Κεραμέως ότι άλλο κείμενο παρουσίασε στην διαβούλευση, άλλο έφερε προς ψήφιση

ΜΜΕ ΗΠΑ: Στον χορό παρεμβάσεων στην ενημέρωση μπήκε και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου

Μανώλης Μητσιάς και Βίκυ Καρατζόγλου δίνουν «Ραντεβού στο Άλσος»

Τρεις νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία από το φονικό πέρασμα της καταιγίδας Nils (videos)

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

