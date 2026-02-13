Κωνσταντοπούλου: Απαράδεκτη και ντροπιαστική η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ – Ενεργό παρακράτος κυβέρνησης-αστυνομίας (Video)

Για «απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής του» ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνει λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τη δήλωση της ΕΛΑΣ για το αν ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια εναντίον του.

Στην ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνοδεύει τα σχόλιά της με βίντεο όπου αναφέρεται σε ενεργό παρακράτος κυβέρνησης-ΕΛΑΣ.

Η ίδια τονίζει ότι «δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική της καταγγελία για φερόμενη συμπεριφορά αστυνομικών. Ζήτησα να γίνουν τα νόμιμα για την απερίφραστη δήλωση του εν ενεργεία Υπουργού Υγείας, ότι βρίσκεται σε απ´ ευθείας επικοινωνία με την αστυνομική Αρχή, κατά παράβαση της νομιμότητας, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, της αρχής του απορρήτου της προδικασίας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου καταλήγει επισημαίνοντας ότι «σε μία συνθήκη όπου εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται υπόδικοι και υπόλογοι, Βορίδηδες, Γεωργιάδηδες και αντίστοιχοι, φτάνουν να απειλούν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και όποιον ενοχλεί, σε μία τέτοια συνθήκη είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Οι δηλώσεις μου για το ενεργό παρακράτος Κυβέρνησης-ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και βέβαια αποκαλυπτική της ενοχής του.

Δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία και είναι απορίας άξιον γιατί ο Αρχηγός της Αστυνομίας δηλώνει ότι ερευνά καταγγελία Προέδρου κόμματος.

Δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία για φερόμενη συμπεριφορά αστυνομικών.

Ζήτησα να γίνουν τα νόμιμα για την απερίφραστη δήλωση του εν ενεργεία Υπουργού Υγείας, ότι βρίσκεται σε απ´ ευθείας επικοινωνία με την αστυνομική Αρχή, κατά παράβαση της νομιμότητας, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, της αρχής του απορρήτου της προδικασίας.

Το θέμα είναι μείζον.

Σε μία συνθήκη όπου εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται υπόδικοι και υπόλογοι, Βορίδηδες, Γεωργιάδηδες και αντίστοιχοι, φτάνουν να απειλούν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και όποιον ενοχλεί, σε μία τέτοια συνθήκη είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία».

