Μητσοτάκης με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Κατάκτηση για τον ελληνισμό η επιστολική ψήφος – Ταξίδι την 25η Μαρτίου

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και – προφανώς – στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κυβερνητική πρωτοβουλία για επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους και για τις εθνικές εκλογές.

Μάλιστα, ο ιεράρχης δεν εφείσθη επαίνων για την κίνηση αυτή, λέγοντας στον πρωθυπουργό ότι «τα γνωρίζουμε αυτά που μας είπατε, ότι δουλεύετε, τα ετοιμάζετε, τα φροντίζετε για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Είστε ο πρωθυπουργός της διασποράς, όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων, και εμείς το αναγνωρίζουμε και το εκτιμούμε».

Εκτός αυτού, ο Κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μακάριο ότι «επίκειται και η επίσκεψή μου στην Αυστραλία. Μετά από πολύ καιρό θα επισκεφθεί Έλληνας Πρωθυπουργός την Αυστραλία και θα έχει την ευκαιρία, επ’ αφορμή και της 25ης Μαρτίου, να συναντήσει την τόσο δυναμική ελληνική ομογένεια». Όσον αφορά στην ψήφο των αποδήμων ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «προσβλέπω σε μία δυναμική συμμετοχή, η οποία θα καταδείξει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του παγκόσμιου Ελληνισμού, και ειδικά του Ελληνισμού της Αυστραλίας, για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα».

Ελλάδα – Αυστραλία – συμμαχία, ένα πράγμα…

Διαβάστε επίσης

Μεταναστευτικό: Ιάσωνας Αποστολόπουλος και Χρήστος Ράμμος συζητούν με αφορμή την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα

Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες