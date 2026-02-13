search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 16:56

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

13.02.2026 16:56
theoxaris_2710_1460-820_new

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωσή του, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν συμφωνεί με τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος καταλόγισε ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης.

Σε συνέντευξη του στο Mega ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης πριν ενάμιση χρόνο προέρχονται από την Κύπρο και όχι από την Τουρκία.

«Αναμένουμε τις απαντήσεις της Κυβέρνησης»

Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο;

Επιμένει ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

Αγνοεί ή κλείνει τα μάτια στην τουρκική προκλητικότητα και στην ευθεία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, από την Κάσο τον Ιούλιο 2024 έως και σήμερα;».

«Αναμένουμε τις απαντήσεις της Κυβέρνησης για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Σπανάκης: «Πάνω από 40 εκατ. ευρώ στους Δήμους για τις καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» – Τι είπε για τον αλγόριθμο του συνεδρίου

Τσίπρας: Στη Λάρισα πάει η «Ιθάκη» την Δευτέρα – Το πάνελ των ομιλητών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

theoxaris_2710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

stournaras-tsipras-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία και το λυσάρι με τις ατάκες

POLAKIS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Στουρνάρας φέρνει Πολάκη και Τσίπρα… πιο κοντά

trakter syntagma 881- nrew
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:10
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

theoxaris_2710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

stournaras-tsipras-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία και το λυσάρι με τις ατάκες

1 / 3