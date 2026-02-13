ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωσή του, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν συμφωνεί με τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος καταλόγισε ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης.

Σε συνέντευξη του στο Mega ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης πριν ενάμιση χρόνο προέρχονται από την Κύπρο και όχι από την Τουρκία.

«Αναμένουμε τις απαντήσεις της Κυβέρνησης»

Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο;

Επιμένει ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

Αγνοεί ή κλείνει τα μάτια στην τουρκική προκλητικότητα και στην ευθεία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, από την Κάσο τον Ιούλιο 2024 έως και σήμερα;».

«Αναμένουμε τις απαντήσεις της Κυβέρνησης για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

