ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωσή του, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν συμφωνεί με τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος καταλόγισε ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης.
Σε συνέντευξη του στο Mega ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης πριν ενάμιση χρόνο προέρχονται από την Κύπρο και όχι από την Τουρκία.
Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:
«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο;
Επιμένει ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Αγνοεί ή κλείνει τα μάτια στην τουρκική προκλητικότητα και στην ευθεία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, από την Κάσο τον Ιούλιο 2024 έως και σήμερα;».
«Αναμένουμε τις απαντήσεις της Κυβέρνησης για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
Διαβάστε επίσης:
Βασίλης Σπανάκης: «Πάνω από 40 εκατ. ευρώ στους Δήμους για τις καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα»
Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» – Τι είπε για τον αλγόριθμο του συνεδρίου
Τσίπρας: Στη Λάρισα πάει η «Ιθάκη» την Δευτέρα – Το πάνελ των ομιλητών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.