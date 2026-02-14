search
14.02.2026 07:07

Αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ για διασυνδέσεις με δικαίωμα προτίμησης μετόχων και διεθνή έργα

14.02.2026 07:07
ADMHE
Eurokinissi

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1 δισ. νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, ενώ θα συνοδεύεται από δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία, σε μια αύξηση που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στρατηγικός μέτοχος του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 24% είναι η State Grid, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα, θα καθοριστούν το επόμενο διάστημα, κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό για την ενεργειακή θωράκιση των νησιών, αλλά και διεθνείς διασυνδέσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Η αύξηση κεφαλαίου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών για τον ΑΔΜΗΕ, καθώς η μετάβαση στο νέο ενεργειακό μοντέλο και η διείσδυση των ΑΠΕ καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

