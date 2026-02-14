ΔΑΑ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση Παράσχη, CEO ο Γεώργιος Καλλιμασιάς από Φεβρουάριο 2026

Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε η εταιρεία, μετά την παραίτηση του Ιωάννη Παράσχη στις 31 Ιανουαρίου 2026. Το Δ.Σ. συνεδρίασε εξ αποστάσεως στις 2 Φεβρουαρίου 2026 και, κατόπιν αξιολόγησης, ενέκρινε την καταλληλότητα του Γεωργίου Καλλιμασιά ως νέου μέλους, καθώς και τη συλλογική καταλληλότητα της νέας σύνθεσης.

Ακολούθως, τα μέλη συγκροτήθηκαν ομόφωνα σε σώμα με ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2026, με τον κ. Καλλιμασιά να ορίζεται Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 82(1) του Ν. 4548/2018. Η απόφαση, όπως διευκρινίζεται, θα δημοσιευθεί και θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία διατηρεί δικαίωμα αντικατάστασης του εκλεγέντος μέλους.

Πρόεδρος του Δ.Σ. παραμένει ο Μιχαήλ Κεφαλογιάννης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και αντιπρόεδρος ο Gerhard Schroeder (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Στη σύνθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Ian Andrews, Sven Erler, Janis Carol Kong, Χαράλαμπος Παμπούκης και Evangelos Peter Poungias ως Μη Εκτελεστικά Μέλη, καθώς και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Θηρεσία (Τερέζα) Φαρμάκη, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Αικατερίνη Σαββαΐδου, Lorraine Σκαραμαγκά και Παναγιώτης Ταμπούρλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τριετία. Παράλληλα, ορίστηκε ως Γραμματέας του Δ.Σ. η Ευγενία Παπαθανασοπούλου.

Σημειώνεται ότι, κατά τον χρόνο της παραίτησής του, ο κ. Παράσχης δεν συμμετείχε σε επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που – σύμφωνα με την εταιρεία – σημαίνει ότι δεν προκύπτουν αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών. Το Δ.Σ. εξέφρασε, επίσης, την εκτίμησή του για την πολυετή προσφορά του Ιωάννη Παράσχη, κάνοντας ειδική μνεία στη 19ετή θητεία του στην κορυφή της διοίκησης.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

ΣΕΚΠΥ: Θεσμικός σχεδιασμός, ευρωπαϊκές ευκαιρίες και εγχώρια συμμετοχή στο επίκεντρο για τη νέα εποχή της αμυντικής βιομηχανίας

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κομβικός ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στη στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης