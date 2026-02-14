Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιταλία: Ανησυχία για νέα εμπρηστική επίθεση στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, το σιδηροδρομικό σύστημα της Ιταλία δοκιμάζεται σοβαρά, καθώς δύο νέες εμπρηστικές ενέργειες στην περιοχή της Ρώμη προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα από προηγούμενα σαμποτάζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προστασία κρίσιμων υποδομών, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς προσοχής λόγω των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις έπληξαν δύο βασικούς άξονες του δικτύου: τη σύνδεση Ρώμης – Νάπολη και τη γραμμή Ρώμης – Φλωρεντία. Οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμα καλώδια σηματοδότησης, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας μέρος της γραμμής Υψηλής Ταχύτητας. Παράλληλα, εξετάζεται και ένα ακόμη περιστατικό φθοράς στην ίδια διαδρομή, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες.

Η Trenitalia έκανε λόγο για εκτεταμένες διαταραχές, προειδοποιώντας το κοινό για μεγάλες καθυστερήσεις, αναγκαστικές αλλαγές πορείας και ακυρώσεις δρομολογίων, τόσο σε υπερταχείες όσο και σε περιφερειακές συνδέσεις. Όπως επισημαίνει, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές παρεμβάσεις και έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Μια αναρχική ομάδα ανέλαβε τη Δευτέρα (9/2) την ευθύνη για δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία, η οποία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (7/2), προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των τρένων την πρώτη πλήρη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία έκανε λόγο για τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικές τοποθεσίες νωρίς το Σάββατο, τα οποία οδήγησαν σε καθυστερήσεις έως και 2,5 ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας και περιφερειακά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε τρένα.

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, χαρακτήρισε τις ενέργειες «βαριά εγκληματικές πράξεις που πλήττουν την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα μέτρα φύλαξης και τους ελέγχους στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ώστε να αποτραπούν νέες επιθέσεις και να εντοπιστούν άμεσα οι υπεύθυνοι.

