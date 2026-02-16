Αλέξης Τσίπρας από την Λάρισα: Να μάθουμε να ακούμε τους νέους

Ανάρτηση για τη συνάντησή του με νέους της Λάρισας έκανε ο Αλέξης Τσίπρας λίγο πριν παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» στο κοινό της πόλης, από το Divani Palace στις 19:00.

Ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα σημαντική» την επαφή με νέους ανθρώπους, τονίζοντας πως «έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτούς».

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στους νέους «και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους στη Λάρισα. Πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα νοίκια -αυτή είναι η διαπίστωση που κάνουν όλες και όλοι. Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά δύσκολο είναι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σε μια πόλη της περιφέρειας. Και όμως, επιμένουν δεν έχουν σκοπό ούτε να συμβιβαστούν με το σήμερα, ούτε να σταματήσουν να παλεύουν για το καλύτερο. Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον “μπαμπά” τους, αλλά να μάθουμε να τους ακούμε».

Και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους στη Λάρισα. Πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα νοίκια. Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά… pic.twitter.com/8BWdAkqGI9 February 16, 2026

Διαβάστε επίσης:

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Καταγγελίες κατά της Ζωής για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό bullying»