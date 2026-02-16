search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

16.02.2026

Mε emojis δόθηκε η εντολή στους μαχητές της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

16.02.2026 23:06
Mε emojis έλαβαν οι μαχητές της Χαμάς την εντολή για την επίθεση στο Ισραήλ σύμφωνα με πόρισμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές αφού εντόπισαν μηνύματα με τα ίδια εικονίδια σε κινητά τηλέφωνα μαχητών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, την ημέρα του μακελειού στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Ακολούθησε η γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα.

Η εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι μαχητές της Χαμάς, μόλις έλαβαν τα μηνύματα με τα emojis, άρχισαν να συγκεντρώνονται μαζικά σε προκαθορισμένα σημεία και να εξοπλίζονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο ynet, οι μαχητές που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM για τα κινητά τους τηλέφωνα. Η Σιν Μπετ – η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (αντικατασκοπείας) του Ισραήλ – φέρεται να είχε ενημερώσει για την ενεργοποίηση πολλών δεκάδων ισραηλινών καρτών SIM στη Λωρίδα της Γάζας. Oμως οι ισραηλινές αρχές δεν αξιολόγησαν το γεγονός αυτό ως δυνητική απειλή.

Το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου N12 αναφέρει ότι μηνύματα με συγκεκριμένα emojis είχαν σταλεί σε κινητά τηλέφωνα μαχητών της Χαμάς σε τουλάχιστον δύο αποτυχημένες απόπειρες επιθέσεων.

