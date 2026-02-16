search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 11:19

Νατσιός: «Αν η Μαρία Καρυστιανού θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς» (video)

16.02.2026 11:19
natsios

Για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, λέγοντας «αν θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς. Είναι μια αξιόλογη και σοβαρή κυρία»

Αφού είπε στο MEGA ότι «ταυτίζονται οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού με τη Νίκη», ο κ. Νατσιός παρατήρησε «εμείς είμαστε παλαιότεροι» για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του «εμείς τις θέσεις αυτές (σ.σ. για την Τουρκία και τις αμβλώσεις) τις πρεσβεύουμε 6-7 χρόνια. Εμάς πλησιάζει κάποιος και από εκεί και πέρα βλέπουμε»

Αν και απέφυγε, δε, να απαντήσει για το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος του με το κόμμα Καρυστιανού, δεν το απέκλεισε λέγοντας «όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε.

Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα»

«Εμείς έχουμε κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια στη Βουλή να αποδείξουμε τη σοβαρότητα και την ακεραιότητά μας.

Την κυρία Καρυστιανού την τιμώ και έχω καταγγείλει ότι δεν μπορείς τη Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο εξώτερο» είπε ακόμα ο κ. Νατσιός.

Όπως διευκρίνισε «δεν έχουμε κάνει κάποια βολιδοσκόπηση, δεν το σκεφτήκαμε γιατί κάνει τον δίκαιο αγώνα της για τα Τέμπη. Από σεβασμό δεν πλησιάζαμε»

Διαβάστε επίσης

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Βελτιώνεται κάθε μέρα» – «Αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της» (Video)

Δούκας για τις εικόνες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή: Χρέος της Πολιτείας να αποκτήσει τα ιστορικά ντοκουμέντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

patouli
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη, την απείλησαν με μαχαίρι (video)

tania-tsanaklidou-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:36
akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

1 / 3