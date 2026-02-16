Νατσιός: «Αν η Μαρία Καρυστιανού θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς» (video)

Για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, λέγοντας «αν θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς. Είναι μια αξιόλογη και σοβαρή κυρία»

Αφού είπε στο MEGA ότι «ταυτίζονται οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού με τη Νίκη», ο κ. Νατσιός παρατήρησε «εμείς είμαστε παλαιότεροι» για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του «εμείς τις θέσεις αυτές (σ.σ. για την Τουρκία και τις αμβλώσεις) τις πρεσβεύουμε 6-7 χρόνια. Εμάς πλησιάζει κάποιος και από εκεί και πέρα βλέπουμε»

Αν και απέφυγε, δε, να απαντήσει για το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος του με το κόμμα Καρυστιανού, δεν το απέκλεισε λέγοντας «όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε.

Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα»

«Εμείς έχουμε κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια στη Βουλή να αποδείξουμε τη σοβαρότητα και την ακεραιότητά μας.

Την κυρία Καρυστιανού την τιμώ και έχω καταγγείλει ότι δεν μπορείς τη Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο εξώτερο» είπε ακόμα ο κ. Νατσιός.

Όπως διευκρίνισε «δεν έχουμε κάνει κάποια βολιδοσκόπηση, δεν το σκεφτήκαμε γιατί κάνει τον δίκαιο αγώνα της για τα Τέμπη. Από σεβασμό δεν πλησιάζαμε»

Διαβάστε επίσης

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Βελτιώνεται κάθε μέρα» – «Αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της» (Video)

Δούκας για τις εικόνες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή: Χρέος της Πολιτείας να αποκτήσει τα ιστορικά ντοκουμέντα