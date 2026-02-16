Πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του σαββατοκύριακου (14,15/2) ο τελικος του «Sing for Greece»

Ο τελικός του εθνικού διαγωνισμού «Sing for Greece» της ΕΡΤ1 ήταν το κορυφαίο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών του προηγούμενου διημέρου.

Το Σάββατο πρώτη επιλογή τους ήταν ο «Τροχός της τύχης», παρότι σε επανάληψη, και δεύτερη το επίσης τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Η καλή επίδοση του «Τροχού» έδωσε… πόντους και στο δελτίο ειδήσεων του Star που αναδείχθηκε στην τρίτη θέση του ημερήσιου Top 10 της Nielsen.

Η σημαντική μετακίνηση τηλεθεατών από τα δέκα κανάλια εθνικής εμβέλειας προς άλλες επιλογές μέσω της τηλεόρασης, αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις των εκπομπών του σαββατοκύριακου και ιδίως του Σαββάτου.

Ενδεικτικά στη 10η θέση του τηλεβαρόμετρου εμφανίστηκε η εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» με τηλεθέαση μόλις 3,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 364.000 τηλεθεατές.

Την Κυριακή ο Εθνικός Τελικός του «Sing for Greece» ήταν το πρόγραμμα που είχε μακράν την υψηλότερη τηλεθέαση και μάλιστα με διψήφιο ποσοστό.

Η δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών, ο «Τροχός της τύχης» σε επανάληψη, είχε σχεδόν τη μισή επίδοση του πρώτου σε δημοφιλία προγράμματος της ημέρας, όμως ξεπέρασε σε δυναμική την ειδική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που ήταν σε πρώτη μετάδοση.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η επανεμφάνιση του «Survivor» στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης χάρη στο 4,5% που κατάφερε.

