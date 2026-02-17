Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

Στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κόσμο της μόδας εμφανίζεται ξανά και ξανά: η Ναόμι Κάμπελ.

Οι ανταλλαγές email δείχνουν ότι η Κάμπελ, 55 ετών, ζήτησε να πετάξει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και είπε ότι θα συναντούσε τον Επστάιν στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Προσκλήθηκε εκ μέρους του σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα σχέδια συντονίστηκαν ως επί το πλείστον μέσω της επί χρόνια βοηθού του Επστάιν, Λέσλι Γκροφ.

Και σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα δήλωσαν ότι ο Επστάιν τους σύστησε στο σούπερ μόντελ από τη Βρετανία σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι είδαν το μοντέλο στην έπαυλή του και στο νησί του.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στην τροχιά του Επστάιν πολύ μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008 για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία και ρίχνουν νέο φως στην έκταση των δεσμών τους.

Οι αλληλεπιδράσεις τους παρέχουν ένα ακόμη παράδειγμα του πώς ο Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε κελί φυλακής στο Μανχάταν το 2019, αξιοποίησε και επηρέασε ένα τεράστιο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο καθώς προσέλκυε κορίτσια και νεαρές γυναίκες στη ζωή του.

Η σχέση της Κάμπελ με τον Επστάιν είχε προηγουμένως δημοσιοποιηθεί μέσω νομικών διαδικασιών που αφορούσαν τον ίδιο, την επί χρόνια σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης σε ομοσπονδιακή βάση για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας, και άλλους.

Ένας δικηγόρος της Κάμπελ, ο Μάριν Σίνγκερ, δήλωσε σε μια μακροσκελή δήλωση μέσω email ότι ο πελάτης του δεν γνώριζε την «ειδεχθή εγκληματική συμπεριφορά του Επστάιν μέχρι μετά τη σύλληψή του το 2019» και δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτήν.

«Πριν από τη σύλληψη του Επστάιν το 2019 στη Νέα Υόρκη, η πελάτης μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποτρόπαια εγκληματική του συμπεριφορά», έγραψε στη δήλωση. «Αν η πελάτης μου είχε συναντήσει ποτέ κάποια νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι είχε πέσει θύμα του Επστάιν, θα είχε αναλάβει προσωπικά άμεση δράση για να τη βοηθήσει». Πρόσθεσε ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Επστάιν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης».

Η Κάμπελ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα. Οι συνεντεύξεις του FBI με τα θύματα δεν περιείχαν κανένα επιβεβαιωτικό στοιχείο των δηλώσεών τους σχετικά με το μοντέλο.

Μια ανασκόπηση των New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διπλότυπων καταχωρίσεων, καθιστώντας την μια γνωστή γυναικεία διασημότητα σε έγγραφα που κυριαρχούνται από ισχυρούς άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ και του προέδρου Τραμπ.

Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» παραθέτει τη Ναόμι Κάμπελ και αρκετές δεκάδες άλλα άτομα κάτω από ένα σύνολο οδηγιών για το πώς να στέλνουν επιστολές, καρτ ποστάλ και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα όπου ο Επστάιν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με τον Σίνγκερ, η Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτήν τη λίστα ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται σε αυτό το έγγραφο. Ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν τη διεύθυνση του Επστάιν για να επικοινωνήσει μαζί του στη φυλακή της Φλόριντα».

Κατά την πρόσληψη νεαρών γυναικών, ο Επστάιν φάνηκε να επικαλείται τη σχέση του με την Κάμπελ για να τις πείσει ότι μια καριέρα στο μόντελινγκ ήταν εφικτή, σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα του FBI. Το 2020, ένα ανώνυμο θύμα που γνώρισε τον Επστάιν όταν ήταν 15 ετών είπε ότι ο της είχε υποσχεθεί να της βρει δουλειά στη Victoria’s Secret και της είπε ότι γνώριζε την Κάμπελ, η οποία έχει περπατήσει στις διάσημες επιδείξεις μόδας της μάρκας, και τη Leslie Wexner, η οποία ήταν τότε διευθύνουσα σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Victoria’s Secret, L Brands. Το ίδιο θύμα είπε ότι την σύστησαν στην Κάμπελ στο ιδιωτικό γραφείο του Επστάιν.

Στην δήλωσή του μέσω email, ο Σίνγκερ είπε ότι η Κάμπελ δεν είχε ποτέ συμβόλαιο με την εταιρεία εσωρούχων και πρόσθεσε ότι αν ο Επστάιν χρησιμοποίησε το όνομά της για να «εντυπωσιάζει κάποιον ή για να χτίσει εμπιστοσύνη μαζί του, το έκανε αυτό εντελώς χωρίς τη γνώση ή την άδειά της».

Ένα άλλο θύμα, σε συνεντεύξεις του 2019 με το FBI, είπε ότι όταν ήταν 18 ετών και την σύστησαν στον Επστάιν, είδε την Κάμπελ στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Ένα άλλο θύμα ισχυρίστηκε σε συνεντεύξεις, επίσης το 2019, ότι είδε την Κάμπελ στο νησί του Επστάιν.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ένα από τα θύματα του Επστάιν, η οποία αυτοκτόνησε πέρυσι, είχε επίσης αναφέρει προηγουμένως το 2016 ότι ο Επστάιν την σύστησε στην Κάμπελ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στην κατάθεση, ο δικηγόρος της Κάμπελ σημείωσε ότι αυτή και «μια ομάδα ανθρώπων που πήγαιναν σε έναν αγώνα F1» βρέθηκαν για λίγο στο νησί του Επστάιν «με μετεπιβίβαση από εμπορική πτήση». Είπε επίσης ότι η Κάμπελ δεν θυμόταν να έχει συναντηθεί ποτέ με τα θύματα του Επστάιν και «ποτέ δεν ήταν στο σπίτι του για κάποια κοινωνική εκδήλωση ή συγκέντρωση», αλλά ότι επισκέφθηκε το γραφείο του στο σπίτι για «3 ή 4 επαγγελματικές συναντήσεις».

Αφού ο Επστάιν αποφυλακίστηκε το 2009 και ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης, διατήρησε την επαφή με την Κάμπελ, παρέχοντάς της φαινομενικά πρόσβαση στο δίκτυό του.

Σε μια ανταλλαγή email το 2010, ο Επστάιν δίνει εντολή στη βοηθό του, Γκροφ, να προσκαλέσει τη Λίντα Γουάκνερ, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της επιχείρησης ένδυσης Warnaco Group, στο σπίτι του για να συναντήσει την Κάμπελ και έναν συνεργάτη. Την επόμενη μέρα, η βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «η Ναόμι έχει επιβεβαιωθεί».

Στην δήλωσή του μέσω email, ο Σίνγκερ είπε ότι η Κάμπελ συναντήθηκε με την Γουάκνερ καθώς «προσπαθούσε να φτιάξει μια σειρά εσωρούχων και μαγιό» και ο Επστάιν «την έκανε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό». Ο δικηγόρος της Γουάκνερ είπε ότι η πελάτισσά της συμμετείχε στη συνάντηση εικονικά. Οι δικηγόροι και των δύο γυναικών επιβεβαίωσαν ότι δεν προέκυψε τίποτα από τη συνάντηση.

Την ίδια χρονιά, ο Επστάιν προσκλήθηκε στο πάρτι-έκπληξη για τα 40ά γενέθλια της Κάμπελ στις Κάννες της Γαλλίας, το οποίο περιγράφηκε στο email ως «μια ιδιωτική εκδήλωση για τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά της».

Ο Επστάιν προσκλήθηκε επίσης σε μια εκδήλωση στο Παρίσι για να γιορτάσει την 25χρονη καριέρα της Κάμπελ στον πολυτελή οίκο μόδας Dolce & Gabbana. Μια ανυπόγραφη απάντηση στην πρόσκληση που στάλθηκε μέσω email έγραφε: «Ο Τζέφρι θα έρθει συν δύο». Ο δικηγόρος τηςΚάμπελ είπε ότι ο Επστάιν ήρθε, μαζί με την Μάξγουελ, και «ότι έμειναν για περίπου 20 λεπτά».

Η σχέση τους φαινόταν να ξεπερνά τη συχνότητα των ίδιων πάρτι της ελίτ. Η διαδικτυακή αλληλογραφία της Κάμπελ δείχνει ότι το μοντέλο ένιωθε άνετα να μοιραστεί τις λεπτομερείς λεπτομέρειες του προγράμματός της με την Γκροφ και τον Επστάιν. Ένα email του 2010 προς τον Επστάιν από την Γκροφ, για παράδειγμα, τον ενημέρωνε ότι «η Ναόμι Κάμπελ θα έκανε περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα ξανατηλεφωνήσει».

«Θέλω να δω τον Τζέφρι», έγραψε η Κάμπελ σε ένα email του 2015 προς την Γκροφ συζητώντας τα επερχόμενα ταξιδιωτικά της σχέδια. Υπέγραψε με τη φράση με «εξαντλημένα μωρά».

Σε μια ανταλλαγή email του 2016, ένας συνεργάτης του Επστάιν ρωτάει αν η Κάμπελ μπορεί να χρησιμοποιήσει «το αεροπλάνο». Αργότερα, στην ίδια ανταλλαγή, ένας άλλος συνεργάτης του Επστάιν λαμβάνει οδηγίες να βρει ένα ναυλωμένο αεροπλάνο για την Κάμπελ «για να πάει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να επιστρέψει το Σάββατο ή την Κυριακή!!»

Στην δήλωσή του μέσω email, ο δικηγόρος της Κάμπελ είπε ότι η πελάτισσά του «ήταν στο αεροπλάνο του Επστάιν σε μερικές περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν παρατήρησε καμία ακατάλληλη συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους».

Διαβάστε επίσης:

Μεθυσμένος επιβάτης προκαλεί χάος σε πτήση της Ryanair – Απομακρύνθηκε από την αστυνομία (Video)

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

Ανώτεροι στρατιωτικοί από Γερμανία και Βρετανία προτρέπουν «κάθε πολίτη» στην Ευρώπη να προετοιμαστεί για «πιθανή ρωσική επίθεση»