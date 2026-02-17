Παζάρι υπό στρατιωτική πίεση για τα πυρηνικά του Ιράν και άνοιγμα για συμφωνίες «win-win» ενόψει των συνομιλιών στη Γενεύη

Το Ιράν επιδιώκει μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα προσφέρει οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, φέρεται να δήλωσε Ιρανός διπλωμάτης, λίγο πριν από έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανανέωσαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να αντιμετωπίσουν την ήδη δεκαετή διαμάχη τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να αποτρέψουν μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή και προετοιμάζονται για την πιθανότητα μιας παρατεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης εάν οι συνομιλίες δεν ευοδωθούν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Μπρατισλάβα, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι θα προτιμούσε τη διπλωματία και μια διαπραγματευτική διευθέτηση, ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί.

«Κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ να κάνει μια επιτυχημένη συμφωνία με το Ιράν, αλλά θα προσπαθήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν δεχθεί επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις, αλλά την Κυριακή υιοθέτησε μια πιο συμφιλιωτική γραμμή.

«Για χάρη της βιωσιμότητας μιας συμφωνίας, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να επωφεληθούν και σε τομείς με υψηλές και γρήγορες οικονομικές αποδόσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής οικονομικής διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, Χαμίντ Γκανμπαρί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Τα κοινά συμφέροντα στα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα κοινά πεδία, οι επενδύσεις σε μεταλλεία, ακόμη και οι αγορές αεροσκαφών περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γκανμπαρί, υποστηρίζοντας ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις δεν είχε εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Το 2018, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία που είχε χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν σε αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και επανεφάρμοσε αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στην Τεχεράνη.

Δεύτερος γύρος συνομιλιών

Την Παρασκευή, μια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένων των απεσταλμένων Steve Witkoff και Jared Kushner, θα συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη την Τρίτη, μια συνάντηση που αργότερα επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο την Κυριακή.

«Ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner θα ταξιδέψουν, νομίζω ότι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή, για να έχουν σημαντικές συναντήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Rubio, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενώ οι συνομιλίες που οδήγησαν στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 ήταν πολυμερείς, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις περιορίζονται στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ομάν να ενεργεί ως μεσολαβητής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araqchi έφυγε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη για να συμμετάσχει στις έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και να συναντηθεί με τον επικεφαλής του πυρηνικού φορέα του ΟΗΕ, την ΙΑΕΑ, και άλλους, ανέφερε το υπουργείο του.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι η ατζέντα θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό της πρόγραμμα και στην πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί να θέσει και ευρύτερα ζητήματα.

Την ίδια ώρα, το BBC Verify μεταδίδει ότι έχει επιβεβαιώσει, μέσω δορυφορικών εικόνων, τη θέση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln κοντά στο Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία για το στρατιωτικό της πρόγραμμα και την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων.

Το USS Abraham Lincoln, το οποίο ηγείται μιας ομάδας κρούσης που περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, μεταφέρει περίπου 90 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών μαχητικά F-35, και πλήρωμα 5.680 ατόμων. Φέρεται να αναπτύχθηκε στην περιοχή του Κόλπου στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο μόλις τώρα εντοπίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, ανοιχτά του Ομάν, περίπου 700 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν αποστείλει στη Μέση Ανατολή και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Η άφιξη του Abraham Lincoln αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, με το BBC Verify να καταγράφει ενίσχυση της παρουσίας αντιτορπιλικών, πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή.

Ανοιχτοί σε συμβιβασμό

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συμβιβαστεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, λέγοντας στο BBC την Κυριακή ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Ο ανώτερος αξιωματούχος αναφέρθηκε στη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής ατομικής ενέργειας τη Δευτέρα ότι η χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο της με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων ως παράδειγμα της ευελιξίας του Ιράν.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ένα βασικό σημείο τριβής σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, με την Ουάσινγκτον να θεωρεί τον εμπλουτισμό εντός του Ιράν ως μια πιθανή οδό για πυρηνικά όπλα. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει τέτοια όπλα.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ από κοινού με το Ισραήλ πραγματοποίησαν μια σειρά αεροπορικών επιδρομών στοχεύοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ εντείνουν επίσης την οικονομική πίεση στο Ιράν. Σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν για τη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στην Κίνα, ανέφερε το Axios το Σάββατο. Η Κίνα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, επομένως οποιαδήποτε μείωση αυτού του εμπορίου θα μείωνε σημαντικά τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο.

