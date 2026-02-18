search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 22:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Αγγελική Κουτουφά ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΟΥΦΑ

18.02.2026 21:30

«Απαράδεκτο» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Πούτιν το αμερικανικό εμπάργκο στην Κούβα

18.02.2026 21:30
putin cuba

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα, κατά τη συνάντησή του με τον κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες στο Κρεμλίνο.

Κορυφαίος ρώσος διπλωμάτης είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μόσχα σκοπεύει να στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα, στο εγγύς μέλλον, «ως ανθρωπιστική βοήθεια» στη νησιωτική χώρα που ασφυκτιά εξαιτίας των αμερικανικών πιέσεων.

«Πρόκειται για μια ειδική περίοδο, με νέες κυρώσεις. Γνωρίζετε πώς νιώθουμε για όλο αυτό», είπε ο Πούτιν στον Ροντρίγκες, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Το θεωρούμε απαράδεκτο», τόνισε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε τον κουβανό ομόλογό του πως η Μόσχα είχε καλέσει την Ουάσινγκτον να μην επιβάλει πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να υπάρξει διάλογος.

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο του μεγαλύτερου νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες. Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα διέκοψε στα μέσα Δεκεμβρίου τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα στα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι το νησιωτικό κράτος στερήθηκε τις παραδόσεις αργού από τον επί δεκαετίες βασικό προμηθευτή του. Σαν να μην έφθανε αυτό, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή τελωνειακών δασμών σε βάρος χωρών που στέλνουν προμήθειες στο νησί.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει επανειλημμένως την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, ενώ το Μεξικό και η Βενεζουέλα έχουν τονίσει πως η διακοπή του ανεφοδιασμού της νησιωτικής χώρας με πετρέλαιο θα έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής καθώς αξιωματούχοι αναμένουν επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

«Αγκάθια» στο νομοσχέδιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία – Το δόγμα «Made in Europe» και ο γρίφος των «αξιόπιστων εταίρων»

Ιταλία: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα κατεβαίνει από βουνό και «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή – Την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της, απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι

Untitled-design-2-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 – Το τριφύλλι πάτησε τον Δικέφαλο στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 22:47
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

1 / 3