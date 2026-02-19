Στρατηγική συνεργασία Qualco UK – Thames Water για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πελατών

Σε στρατηγική συνεργασία με την Thames Water Utilities Limited, τον μεγαλύτερο οργανισμό ύδρευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, προχώρησε η Qualco UK Ltd, θυγατρική του Όμιλος Qualco. Η Thames Water εξυπηρετεί περισσότερους από 16 εκατομμύρια πελάτες στο Λονδίνο και την ευρύτερη περιοχή του Thames Valley.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου Qualco και στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, στην ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης και στη συνολική αναβάθμιση της λειτουργικής αποδοτικότητας της Thames Water, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων ψηφιακών λύσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με έμφαση στη διαφάνεια

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της, η Thames Water επανασχεδιάζει τον τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης των πελατών της, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, στη συνέπεια και στη δίκαιη μεταχείριση. Μέσω της συνεργασίας με την Qualco, ο οργανισμός επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα analytics που υποστηρίζουν τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά του.

Έπειτα από διεθνή, ανταγωνιστική και πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, η Thames Water επέλεξε την πλατφόρμα λογισμικού QCR της Qualco για τη διαχείριση απαιτήσεων και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η λύση λειτουργεί ενσωματωμένα στην πλατφόρμα Qualco ExtraCollect, η οποία εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή υποθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και τα ποσοστά ανάκτησης.

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η Qualco UK υποστηρίζει 22 οργανισμούς και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια άνω των 10 δισ. λιρών στη βρετανική αγορά πιστώσεων, εξαιρουμένης της Thames Water.

Plug-and-play λύση με πλήρη τεχνολογική ενοποίηση

Η πλατφόρμα της Qualco υλοποιείται ως plug-and-play λύση και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη βασική υποδομή τιμολόγησης της Thames Water. Παράλληλα, η Atos παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση SAP, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή αρχιτεκτονική.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά παλαιότερες εφαρμογές, επιτρέποντας άμεση ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αυτοματοποίηση ροών εργασίας και, σε επόμενο στάδιο, την αξιοποίηση προγνωστικών μοντέλων για πιο προσωποποιημένη και αποτελεσματική προσέγγιση των πελατών.

Δηλώσεις στελεχών

Η Nina White, Director of Income της Thames Water, δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για τη βελτίωση της στήριξης που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογίες ενισχύει τη διαφάνεια, την ισότιμη μεταχείριση και την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα».

Ο Σπύρος Ρέτζεκας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco, ανέφερε:

«Η συνεργασία με την Thames Water συνδυάζει τεχνολογία, επιχειρησιακή τεχνογνωσία και κανονιστική συνέπεια, σε ένα από τα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα εξυπηρέτησης πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Τέλος, ο Christian Jacob, Γενικός Διευθυντής της Qualco UK, σημείωσε:

«Η δίκαιη μεταχείριση των πελατών αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στη Thames Water να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, μέσα από σύγχρονες, data-driven διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε ένα αυστηρά ρυθμιζόμενο περιβάλλον».

