search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:58
search
MENU CLOSE
BUSINESS

19.02.2026 08:45

Στρατηγική συνεργασία Qualco UK – Thames Water για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πελατών

19.02.2026 08:45
Qualco UK

Σε στρατηγική συνεργασία με την Thames Water Utilities Limited, τον μεγαλύτερο οργανισμό ύδρευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, προχώρησε η Qualco UK Ltd, θυγατρική του Όμιλος Qualco. Η Thames Water εξυπηρετεί περισσότερους από 16 εκατομμύρια πελάτες στο Λονδίνο και την ευρύτερη περιοχή του Thames Valley.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου Qualco και στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, στην ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης και στη συνολική αναβάθμιση της λειτουργικής αποδοτικότητας της Thames Water, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων ψηφιακών λύσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με έμφαση στη διαφάνεια

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της, η Thames Water επανασχεδιάζει τον τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης των πελατών της, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, στη συνέπεια και στη δίκαιη μεταχείριση. Μέσω της συνεργασίας με την Qualco, ο οργανισμός επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα analytics που υποστηρίζουν τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά του.

Έπειτα από διεθνή, ανταγωνιστική και πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, η Thames Water επέλεξε την πλατφόρμα λογισμικού QCR της Qualco για τη διαχείριση απαιτήσεων και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η λύση λειτουργεί ενσωματωμένα στην πλατφόρμα Qualco ExtraCollect, η οποία εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή υποθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και τα ποσοστά ανάκτησης.

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η Qualco UK υποστηρίζει 22 οργανισμούς και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια άνω των 10 δισ. λιρών στη βρετανική αγορά πιστώσεων, εξαιρουμένης της Thames Water.

Plug-and-play λύση με πλήρη τεχνολογική ενοποίηση

Η πλατφόρμα της Qualco υλοποιείται ως plug-and-play λύση και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη βασική υποδομή τιμολόγησης της Thames Water. Παράλληλα, η Atos παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση SAP, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή αρχιτεκτονική.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά παλαιότερες εφαρμογές, επιτρέποντας άμεση ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αυτοματοποίηση ροών εργασίας και, σε επόμενο στάδιο, την αξιοποίηση προγνωστικών μοντέλων για πιο προσωποποιημένη και αποτελεσματική προσέγγιση των πελατών.

Δηλώσεις στελεχών

Η Nina White, Director of Income της Thames Water, δήλωσε:
«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για τη βελτίωση της στήριξης που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογίες ενισχύει τη διαφάνεια, την ισότιμη μεταχείριση και την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα».

Ο Σπύρος Ρέτζεκας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco, ανέφερε:
«Η συνεργασία με την Thames Water συνδυάζει τεχνολογία, επιχειρησιακή τεχνογνωσία και κανονιστική συνέπεια, σε ένα από τα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα εξυπηρέτησης πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Τέλος, ο Christian Jacob, Γενικός Διευθυντής της Qualco UK, σημείωσε:
«Η δίκαιη μεταχείριση των πελατών αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στη Thames Water να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, μέσα από σύγχρονες, data-driven διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε ένα αυστηρά ρυθμιζόμενο περιβάλλον».

Διαβάστε επίσης:

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HBYR8tRbUAAPV4b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

drones new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

theofanous-new
LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»

india new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα γεωπολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο «πόλεμος» των υποδομών και η στρατηγική «απόβαση» της Ελλάδας στο Νέο Δελχί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:58
HBYR8tRbUAAPV4b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

drones new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

1 / 3