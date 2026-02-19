Κορυδαλλός: Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη της χειροβομβίδας – Οι πιθανοί στόχοι

Με καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό στο μικροσκόπιο, οι αρχές ακολοθούν το νήμα της έκρηξης χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν τα σενάρια των πιθανών στόχων, καθώς σε ένα από τα γωνιακά διαμερίσματα στη συμβολή των οδών Δελφών και Πελοποννήσου διαμένουν δύο άτομα που έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν.

Πρόκειται για έναν πλανόδιο πωλητή που αποφυλακίστηκε πριν από 5 μήνες αφού εξέτισε ποινή για διακίνηση ναρκωτικών και τον γαμπρό του, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2018, μετά από καταδίκη για ληστείες και κλοπές.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 02:50, προκαλώντας ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε δύο κατοικίες – ένα ισόγειο και έναν πρώτο όροφο.

Από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα αμυντικής χειροβομβίδας και η περόνη της.

