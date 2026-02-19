search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 11:29

Κορυδαλλός: Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη της χειροβομβίδας – Οι πιθανοί στόχοι

19.02.2026 11:29
Korydallos-xeirovomvida-3

Με καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό στο μικροσκόπιο, οι αρχές ακολοθούν το νήμα της έκρηξης χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν τα σενάρια των πιθανών στόχων, καθώς σε ένα από τα γωνιακά διαμερίσματα στη συμβολή των οδών Δελφών και Πελοποννήσου διαμένουν δύο άτομα που έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν.

Πρόκειται για έναν πλανόδιο πωλητή που αποφυλακίστηκε πριν από 5 μήνες αφού εξέτισε ποινή για διακίνηση ναρκωτικών και τον γαμπρό του, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2018, μετά από καταδίκη για ληστείες και κλοπές.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 02:50, προκαλώντας ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε δύο κατοικίες – ένα ισόγειο και έναν πρώτο όροφο.

Από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα αμυντικής χειροβομβίδας και η περόνη της.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

Κρήτη: Εξαφάνιση 52χρονου από τα Χανιά – Έφυγε με το αυτοκίνητο, χωρίς το κινητό του

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν στα… πράσα διαρρήκτη που είχε «ρημάξει» την Καλαμαριά – Η λεία με τις χρυσές λίρες και τα αντικείμενα αξίας 155.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

foreigner-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ADVERTORIAL

UEFA Europa League: Οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη φάση των Knockout Play-offs έρχονται στην COSMOTE TV

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 19χρονος επιδειξίας – Κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε 15χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:45
maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

foreigner-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

1 / 3