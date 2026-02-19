Μακάβρια απόφαση στην Καβάλα: Εκταφή 150 σορών από νεκροταφεία – Δεν έχουν αποσυντεθεί εντός πενταετίας λόγω Covid-19

Η δωρέαν εκταφή περίπου 150 σορών από τα δημοτικά κοιμητήρια βρέθηκε στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

Το ζήτημα αφορά περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από Covid-19, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρά την πάροδο πέντε ετών, δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με το proininews.gr, προβλέπεται διπλή διαδικασία που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες. Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση.

Στην εισήγηση που πήραν στα χέρια τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κατά την διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους.

Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεση τους».

Βάσει της πρότασης, μετά την εκταφή θα αφαιρεθούν οι ειδικοί πλαστικοί σάκοι στους οποίους είχαν τοποθετηθεί οι σοροί για λόγους υγειονομικής προστασίας και θα ακολουθήσει εκ νέου ταφή για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία αποσύνθεσης.

