search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 11:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 08:29

Μακάβρια απόφαση στην Καβάλα: Εκταφή 150 σορών από νεκροταφεία – Δεν έχουν αποσυντεθεί εντός πενταετίας λόγω Covid-19

19.02.2026 08:29
nekrotafeio_new

Η δωρέαν εκταφή περίπου 150 σορών από τα δημοτικά κοιμητήρια βρέθηκε στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

Το ζήτημα αφορά περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από Covid-19, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρά την πάροδο πέντε ετών, δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με το proininews.gr, προβλέπεται διπλή διαδικασία που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες. Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση.

Στην εισήγηση που πήραν στα χέρια τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κατά την διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους.

Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεση τους».

Βάσει της πρότασης, μετά την εκταφή θα αφαιρεθούν οι ειδικοί πλαστικοί σάκοι στους οποίους είχαν τοποθετηθεί οι σοροί για λόγους υγειονομικής προστασίας και θα ακολουθήσει εκ νέου ταφή για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία αποσύνθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 20χρονης από την Δάφνη – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Χωρίς ταξί για τρίτη ημέρα η Αττική – Πορεία σήμερα προς το Μέγαρο Μαξίμου

Σεισμός στα Φιλιατρά 4,4 Ρίχτερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
2025aygoxhighgrade-exterior-004-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Toyota που έχει πάνω από 75% μερίδιο στη κατηγορία του – Τιμή κάτω από 20.000€

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με αυτή την κυβέρνηση κυριαρχεί καθεστώς διαφθοράς και εξαπάτησης

HBYR8tRbUAAPV4b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη προκειμένου να συνεχιστεί η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στον πρόεδρο της Επιτροπής παραπέμπει το αίτημα ο Πρόεδρος της Βουλής

drones new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 11:06
2025aygoxhighgrade-exterior-004-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Toyota που έχει πάνω από 75% μερίδιο στη κατηγορία του – Τιμή κάτω από 20.000€

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με αυτή την κυβέρνηση κυριαρχεί καθεστώς διαφθοράς και εξαπάτησης

HBYR8tRbUAAPV4b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

1 / 3