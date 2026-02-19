Metron Analysis: Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019 – Άλμα «γκρίζας ζώνης» και παράδοξα σε πρόθεση-εκτίμηση ψήφου

Κόκκινη κάρτα δίνουν σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση οι πολίτες, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, παρά την… παραδοξότητα που καταγράφεται, καθώς στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εμφανίζουν πτώση, ενώ στην εκτίμηση ψήφου… άνοδο.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης η δυναμική των ενδεχόμενων νέων κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, ενώ ακρίβεια και οικονομία συνεχίζουν να ταλανίζουν τους πολίτες, με αποτέλεσμα να δηλώνουν ότι ήταν καλύτερα το 2019 από σήμερα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,4%, ενισχυμένη με 0,9 σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,7%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 10,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 11,2%.

Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν η Νίκη (1,9%), το ΜέΡΑ25 (3,3%), η Φωνή Λογικής (4,2%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (1,3%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 21,4%, το ΠΑΣΟΚ στο 9,3%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Ελληνική Λύση στο 8%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4%. Ιδιαίτερο βάρος έχει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αγγίζει το 15,2%, στοιχείο που αφήνει περιθώρια μεταβολών.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει επιβαρυμένη: το 70% αξιολογεί αρνητικά το έργο της, έναντι μόλις 24% που εκφράζει θετική γνώμη.

Αντίστοιχα, η αξιωματική αντιπολίτευση λαμβάνει 81% αρνητικές γνώμες και μόλις 10% θετικές.

Η κυβέρνηση παίρνει ιδιαίτερα αρνητικές βαθμολογίες σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας με την εξαίρεση της εξωτερικής πολιτικής όπου και εκεί υπάρχει υποχώρηση των θετικών γνωμών.

Αίτημα για πολιτική αλλαγή

Παράλληλα, το 52% τάσσεται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας, ενώ το 47% επιθυμεί πρόωρες εκλογές.

Ακρίβεια και οικονομία εστίες ανησυχίας

Ως σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας αναδεικνύεται η ακρίβεια (46%), με την οικονομία να ακολουθεί (31%). Η κρίση θεσμών (21%) και η διαφθορά (14%) επίσης καταγράφονται ως σοβαρές ανησυχίες.

Το εύρημα αυτό συνδέεται άμεσα με την αίσθηση οικονομικής επιδείνωσης: το 52% δηλώνει ότι είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση το 2019, ενώ μόλις 27% θεωρεί ότι βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοφιλέστερη αρχηγός

Στους πολιτικούς αρχηγούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει την υψηλότερη δημοτικότητα, αν και με μικρή υποχώρηση σε σχέση με την περασμένη μέτρηση, ακολουθούμενη από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, με τον πρωθυπουργό να είναι στην τρίτη θέση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «Κανένας»

Οι πολίτες, στις αυθόρμητες απαντήσεις τους, επιλέγουν τον «Κανένα» ως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 26% και αρκετά πιο πίσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου (8%).

Η δυναμική του κόμματος Τσίπρα

Ως προς ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα η δημοσκόπηση δείχνει ότι 9% δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν και 1ο% αρκετά πιθανό, άρα μια δυνητική αφετηρία 19%, με τα ισχυρότερα ποσοστά να έρχονται από αριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, Από την άλλη υποχωρεί η απάντηση «απίθανο» στο 61%.

«Θα υποστηρίζατε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά;»

Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα ήταν πολύ πιθανό να το ψηφίσει το 3% του εκλογικού σώματος και αρκετά πιθανό το 9%. Ισχυρότερη απήχηση μεταξή των κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων.

Η δυναμική τους κόμματος Καρυστιανού

Ως προς ενδεχόμενο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού έχουμε μια υποχώρηση αυτών που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν, καθώς αυτό το ποσοστό υποχωρεί από το 16% στο 13%, ενώ αυξάνεται στο 51% το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντροαριστερών, κεντρώων αλλά και δεξιών ψηφοφόρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σημαντική υποχώρηση της δημοτικότητας της κ. Καρυστιανού μεταξύ των αριστερών, κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων, ενώ ενισχύθηκε η δημοτικότητά της μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων.

