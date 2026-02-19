search
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026 10:20

Τραγωδία στη Χίο: Σήμερα η ανέλκυση του φουσκωτού που μετέφερε τους μετανάστες

19.02.2026 10:20
limeniko xios tragodia – new

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η ανέλκυση του φουσκωτού σκάφους που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Χίου, μετά απόσύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Η απόφαση ελήφθη από την ανακρίτρια Χίου ύστερα από αίτημα των δύο συνηγόρων του Μαροκινού, ο οποίος κατηγορείται ως διακινητής.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου έφθασαν στις 9.40 το πρωί δύο σκάφη του Λιμενικού.

Η ανέλκυση θα πραγματοποιηθεί από δύτες του Λιμενικού Σώματος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτοψία παρουσία αρμόδιων αρχών και τεχνικών συμβούλων. Η διαδικασία στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών φθορών ή μηχανικών βλαβών, καθώς και άλλων στοιχείων,

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας ενδέχεται να αναδείξουν νέα δεδομένα σχετικά με τις ευθύνες και τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Παράλληλα, αναμένονται οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

