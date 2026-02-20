search
Δημογλίδου για το νοσοκομείο Νίκαιας: Κάποιοι στα επεισόδια ήθελαν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού Υγείας

«Πρωτοφανείς εικόνες σε νοσοκομείο» χαρακτήρισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας στο MEGA είπε χαρακτηριστικά ότι «αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού; Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω».

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο» συμπλήρωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους, όπως είπε, απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια»


Παγώνη: Ο συνδικαλισμός δεν είναι να φτύνεις με τη στολή του γιατρού

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη δήλωσε χαρακτηριστκά: «Αυτές οι εικόνες εμένα δεν με εκπροσωπούν. Το να φτύνεις να επιτίθεσαι και να φοράς την ποδιά του γιατρού και να δημιουργείς αυτές τις καταστάσεις δεν με εκπροσωπούν». «Εγώ ως συνδικαλίστρια ξέρω ότι ο συνδικαλισμός είναι να απαιτείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να διεκδικείς για το καλό των ασθενών και των συναδέλφων» συμπλήρωσε.

«Δυστυχώς αυτές οι εικόνες δεν άρεσαν στον κόσμο και δεν είναι αποδεκτές. Δεν μπορείς να βλέπεις γιατρό να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και να φτύνεις», πρόσθεσε.

Όπως διευκρίνισε όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια «είναι της δικής μας ομοσπονδίας από συγκεκριμένη παράταξη. Απαξιώ να συζητήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετείχαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά».

«Εμείς όταν φοράμε την ποδιά και τα ρούχα του νοσοκομείου που εργαζόμαστε δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο τέτοιες εικόνες. Πρέπει να απαιτούμε αλλά όχι με αυτές τις εικόνες, λυπάμαι. Τα εξωτερικά ιατρεία στο νοσοκομείο Νίκαιας ήταν τσαντίρι, φτιάχτηκαν και εσύ δημιουργείς μια τέτοια κατάσταση όταν σου δίνουν κάτι καλύτερο; Έχεις άλλα στο μυαλό σου. Όταν μας προσφέρουν κάτι καλύτερο να μην το δεχόμαστε;» κατέληξε η Ματίνα Παγώνη

Γεωργιάδης: Είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να του κλείσει την είσοδο, γεγονός που, όπως ανέφερε, οδήγησε σε ένταση και επεισόδια. «Προσπαθώντας να μπω στο νοσοκομείο έκαναν φραγμό και ξεκίνησαν τα επεισόδια», δήλωσε.

«Εγώ είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος. Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ. Πήρα 64.004 σταυρούς στην Β1 του Βορείου Τομέα Αθηνών, πολύ περισσότερους από όσους έλαβε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη την Ελλάδα, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επεσήμανε ότι παρά τα όσα συνέβησαν θα επιστρέψει, καθώς υπάρχουν και άλλα έργα που πρέπει να εγκαινιάσει.

Επίσης μίλησε ακόμη και για κίνδυνο κατά της ζωής του λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς που δέχθηκε, στην οποία προστέθηκαν ύβρεις και ακόμη και φτύσιμο από γιατρό. «Αν αυτά που λένε με έχουν θίξει, μπορώ να τους σπάσω στο ξύλο;», ανέφερε, απαντώντας σε όσους συνέδεσαν το κλίμα έντασης με προηγούμενες δηλώσεις του για υγειονομικούς.

Τόνισε ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τον υπουργό Υγείας να μπαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο», χαρακτηρίζοντας τα επεισόδια «απολύτως καταδικαστέα», ενώ επικαλέστηκε και τα βίντεο που, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνουν όσα συνέβησαν.

ΟΕΝΓΕ: Ασκήθηκε βία κατά υγειονομικών

Από την πλευρά του, ο νευροχειρουργός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Παναγιώτης Παπανικολάου έκανε λόγο για «μαζική και δυναμική διαμαρτυρία» που είχε προαναγγελθεί λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και κινδύνου αναστολής λειτουργίας παθολογικών κλινικών.

Ο κ. Παπανικολάου κατήγγειλε επίσης την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων εντός του νοσοκομείου και χρήση βίας σε βάρος υγειονομικών, αναφέροντας προσαγωγές και χειροπέδες σε γιατρό. Μάλιστα, σε έντονο ύφος, δήλωσε: «Μην τολμήσουν να κάνουν μαζικές διώξεις σε ειδικευόμενους γιατρούς… Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα».

