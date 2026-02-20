search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.02.2026

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

20.02.2026 16:27
kefalogianni 665- new

Απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου 2026 κατά του πρώην συζύγου της Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών της η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η  Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλε στον αντίδικο της, Μίνωα Μάτσα δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα, όπως αναφέρεται, το συμφέρον των ανηλίκων παιδιών τους.

Η απόσυρση της αγωγής έρχεται μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε όταν η υπουργός Τουρισμού έκανε προσωπική χρήση της τροπολογίας που ψηφίστηκε και ορίζει ότι αν μεταβληθούν οι συνθήκες μετά από πρωτόδικη απόφαση για τη γονική μέριμνα, το ίδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση ενός γονέα, συγγενών ή του εισαγγελέα, να τροποποιήσει προσωρινά την απόφαση έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της έφεσης.

Η τροπολογία εισάγει τη δυνατότητα «αγωγής μεταρρύθμισης», ώστε μια ρύθμιση επιμέλειας να μην παραμένει άκαμπτη όταν έχουν αλλάξει ουσιωδώς οι πραγματικές συνθήκες ζωής των παιδιών ή των γονέων.

Η άμεση ενεργοποίηση της διάταξης από την ίδια την Υπουργό σε προσωπική της υπόθεση προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις τόσο μεταξύ της κοινής γνώμης όσο και σε πολιτικό επίπεδο, που έφτασε μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες, την ημέρα που είχε προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης, αναμένονταν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη δικαστική αίθουσα από ενώσεις γονέων, οι οποίες είχαν ταχθεί κατά της επίμαχης τροπολογίας.

Σύμφωνα με πηγές, η Όλγα Κεφαλογιάννη δέχθηκε πολιτικές πιέσεις για τους χειρισμούς της στην υπόθεση, ακόμη και από το Μέγαρο Μαξίμου. Κυβερνητικοί κύκλοι φέρονται να εξέφραζαν έντονο προβληματισμό για το επικοινωνιακό αποτύπωμα της υπόθεσης και για το μήνυμα που εξέπεμπε προς την κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η κυβέρνηση προτίθεται να πάρει πίσω την τροπολογία και να προχωρήσει σε αναδιάταξη της νομολογίας που διέπει το οικογενειακό δίκαιο.

