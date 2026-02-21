Ιταλός εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει σκουπίδια

Στην περιοχή Σαν Τζόρτζιο της Κατάνια στη Σικελία, οι δημοτικές αρχές κατέγραψαν ένα ασυνήθιστο περιστατικό: ένας μικρός σκύλος περιφέρεται στον δρόμο κρατώντας μια σακούλα με σκουπίδια και την αφήνει στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα πλάνα που καταγράφηκαν δύο διαδοχικές ημέρες, δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι το ζώο είχε εκπαιδευτεί για να πετάει τα σκουπίδια, ώστε ο ιδιοκτήτης του να μην «συλληφθεί» από τις κάμερες παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί για την καταπολέμηση της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων.

«Η ευρηματικότητα δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει άλλοθι για την αντικοινωνική συμπεριφορά», αναφέρει σε ανάρτησή του στο επίσημο Facebook η δημοτική αρχή της Κατάνια, προσθέτοντας: «Ο σεβασμός στην αστική ευπρέπεια και το περιβάλλον αποτελεί καθήκον όλων».

Ο άνδρας που εντοπίστηκε να εκπαιδεύει τον σκύλο του έχει ταυτοποιηθεί και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στην Ιταλία, ιδίως στα νότια, προκαλώντας σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Το 2023 καταγράφηκαν περισσότερες από 9.300 παραβάσεις, καταγράφοντας αύξηση 66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο, οι δημοτικές αρχές στήνουν όλο και περισσότερες κάμερες παρακολούθησης, «παγίδες» τύπου wildlife και έξυπνα συστήματα ελέγχου, με στόχο να εντοπίζονται οι παραβάτες και να τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα. Στο Παλέρμο για παράδειγμα, έχουν τοποθετηθεί εκατοντάδες κάμερες, με το 93% των προστίμων να βασίζεται σε καταγεγραμμένα βίντεο.

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, η μη εξουσιοδοτημένη απόρριψη απορριμμάτων, ακόμα και οικιακών, μπορεί να επιφέρει πρόστιμα από 1.500 έως 18.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – «Θέμα χρόνου μία επίθεση»

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Τραμπ δεν θα πάει στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών

Ιράν: Ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ απειλεί με επιθέσεις