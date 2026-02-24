Αίγιο: Προθεσμία για την Πέμπτη πήρε ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο.

Ο 46χρονος έφτασε το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό μέγαρο κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών να τον αποδοκιμάζουν έντονα.

Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του, χρειάστηκε να τον φυγαδεύσουν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου κι ενώ οι συγγενείς έπεσαν πάνω στο όχημα που τον μετέφερε προκειμένου να τον λιντζάρουν.

Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, ο δράστης πυροβόλησε με ευθεία βολή από το σπίτι του με κυνηγετικό όπλο. Μετά τη πράξη του έσπευσε να πετάξει το όπλο στη θάλασσα, όμως εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Από τους πυροβολισμούς τραυμάτισε σοβαρά έναν 15χρονο που χειρουργήθηκε και φέρεται να είναι εκτός κινδύνου. Τα άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 16 ετών, γλίτωσαν.

Κατά την ομολογία του, είπε ότι ο λόγος που πυροβόλησε ήταν γιατί «έκαναν φασαρία»…

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω» φέρεται να είπε σύμφωνα με το Mega.

Διαβάστε επίσης:

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη – Νέοι από 9 χώρες της ΕΕ αύριο στο «σημείο μηδέν»

Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατουμένου από το Ιπποκράτειο – Έφυγε με τους… ορούς

Αποτρόπαιο «χιούμορ»: Στα κούλουμα των Μεστών έκαναν πλάκα με τους 15 νεκρούς μετανάστες – Κατακραυγή και μια συγγνώμη