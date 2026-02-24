Πάτρα: Νέα επίθεση με μπογιές στο γραφείο της Αλεξοπούλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άγνωστοι πέταξαν μπογιές σήμερα στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου στη Πάτρα.
Η πόρτα της εισόδου και ο τοίχος στο γραφείο της που βρίσκεται στο επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας, «λούστηκαν» με κόκκινη μπογιά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ και το γραφείο της βρίσκεται στο στόχαστρο αγνώστων, λόγω δημοσίων τοποθετήσεών της, όπως αυτή για τους εκπαιδευτικούς με την φράση «το τσάμπα πέθανε». Είναι η τρίτη φορά μάλιστα σε λίγους μήνες, που το γραφείο της γίνεται στόχος.
