Πάτρα: Νέα επίθεση με μπογιές στο γραφείο της Αλεξοπούλου

Άγνωστοι πέταξαν μπογιές σήμερα στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου στη Πάτρα.

Η πόρτα της εισόδου και ο τοίχος στο γραφείο της που βρίσκεται στο επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας, «λούστηκαν» με κόκκινη μπογιά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ και το γραφείο της βρίσκεται στο στόχαστρο αγνώστων, λόγω δημοσίων τοποθετήσεών της, όπως αυτή για τους εκπαιδευτικούς με την φράση «το τσάμπα πέθανε». Είναι η τρίτη φορά μάλιστα σε λίγους μήνες, που το γραφείο της γίνεται στόχος.

