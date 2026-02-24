Warner Bros Discovery: Σασπένς με τη νέα προσφορά της Paramount

Στην εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Warner Bros Discovery, η Paramount/Skydance του Ντέιβιντ Έλισον επανήλθε τη Δευτέρα με την «βέλτιστη τελική προσφορά» της, προσθέτοντας φρέσκο επεισόδιο στο θριλερικών διαστάσεων σίριαλ της «Μάχης του Χόλιγουντ».

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί – τουλάχιστον ως αυτή τη στιγμή – όροι της νέας πρότασης για την απόκτηση της WBD, λέγεται ότι η P/SKY δίνει ανα μετοχή πάνω από 31 δολάρια έναντι των 30 της αρχικής (και τον συνολικά 108δισ. δολαρίων για όλο το περιουσιακό «πακέτο» μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο διεθνής Τύπος και ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η Warner στο μεταξύ είναι πιθανό, πριν ανοίγει σήμερα η Κεφαλαιαγορά, να ενημερώσει τους μετόχους, ενώ εξακολουθεί να συστήνει την προσφορά της Netflix η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία μεταξύ των μετόχων της στις 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το The Variety.

Αναλυτές χρηματοεπενδυτικής εταιρείας εστιασμένη στην χρηματαγορά του κλάδου Υψηλής Τεχνολογίας, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνιών θεωρούν πως μια προσφορά της τάξης των 34 δολαρίων ανά μετοχή από την Paramount θα έβαζε τέλος στον πόλεμο των προσφορών και θα «απέφευγε περαιτέρω συζήτηση για την αξία της Discovery Global, μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Warner Bros σχεδιάζει να διαχωρίσει τα περιουσιακά της στοιχεία καλωδιακής τηλεόρασης, όπως το CNN και το HGTV, στην Discovery Global, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει τιμή μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros.

Αντίθετα από την Paramount, η Netflix στην προσφορά της αφήνει «έξω» τα ειδησεογραφικά καλωδιακά δίκτυα της WBD, όπως το CNN και το TNT Sports.

