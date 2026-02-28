Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχουμε κόκκινες γραμμές μετά τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ – Ισραήλ – «Όλα πιθανά»

Ευθείες απειλές κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκτόξευσε, μέσω του Al Jazeera, ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν.

«Όλοι οι πόροι και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή είναι νόμιμοι στόχοι για εμάς. Μετά από αυτή την επίθεση, δεν έχουμε κόκκινες γραμμές και όλα είναι πιθανά, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων που δεν είχαν προταθεί στο παρελθόν», είπε ο αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο και οι συνέπειές του θα είναι εκτεταμένες και μακροπρόθεσμες. Δεν μας εξέπληξε αυτή η κοινή επίθεση και έχουμε μια σύνθετη και χρονικά περιορισμένη απάντηση. Οποιαδήποτε απαίτηση να συγκρατήσουμε την επιθετικότητα, να μην ανταποκριθούμε και να παραδοθούμε, θα απορριφθεί και είναι θέμα ονείρου», πρόσθεσε.

