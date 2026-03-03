Γλυφάδα: Του επιτέθηκε με… στιλό μέσα στο λεωφορείο και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό και δύο συλλήψεις σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) εντός αστικού λεωφορείου στη Γλυφάδα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8.00 το πρωί στο δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό όταν, για άγνωστο λόγο, ένας 24χρονος επιτέθηκε με στιλό και τραυμάτισε στο πρόσωπο (μύτη και μάτια) έναν 38χρονο από την Τυνησία.
Ο 24χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.
Ο τραυματίας συνελήφθη για εξύβριση.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα στα Κουφάλια
Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για τη δολοφονία ηλικιωμένου το 2017 – Οι πλάκες χρυσού και η τρίχα που «έλυσε» τον γρίφο
Βόλος: Nεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ ξενοδοχείου – Το τραύμα στο κεφάλι και το επικρατέστερο σενάριο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.