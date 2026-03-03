Γλυφάδα: Του επιτέθηκε με… στιλό μέσα στο λεωφορείο και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό και δύο συλλήψεις σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) εντός αστικού λεωφορείου στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8.00 το πρωί στο δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό όταν, για άγνωστο λόγο, ένας 24χρονος επιτέθηκε με στιλό και τραυμάτισε στο πρόσωπο (μύτη και μάτια) έναν 38χρονο από την Τυνησία.

Ο 24χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Ο τραυματίας συνελήφθη για εξύβριση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα στα Κουφάλια

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για τη δολοφονία ηλικιωμένου το 2017 – Οι πλάκες χρυσού και η τρίχα που «έλυσε» τον γρίφο

Βόλος: Nεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ ξενοδοχείου – Το τραύμα στο κεφάλι και το επικρατέστερο σενάριο