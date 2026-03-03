search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 11:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 09:09

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα στα Κουφάλια

03.03.2026 09:09
peripolikoo12

Τέσσερα ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2), σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Από την έρευνα των αρχών είχαν αρχικά ταυτοποιηθεί τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό, δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση που αφορά στη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο άνδρες (30 και 22 ετών) μαζί με άλλα δύο άτομα, εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρουχισμό με διακριτικά ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έσπασαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Ήπειρο: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των προβάτων

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για τη δολοφονία ηλικιωμένου το 2017 – Οι πλάκες χρυσού και η τρίχα που «έλυσε» τον γρίφο

Βόλος: Nεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ ξενοδοχείου – Το τραύμα στο κεφάλι και το επικρατέστερο σενάριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας, είπε ο Δένδιας στον Χριστοδουλίδη

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, εάν χρειαστεί – Λάθος η εκτίμηση Σαμαρά για Chevron (video)

macron-gallia-stratos
ΚΟΣΜΟΣ

Στη «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής η Γαλλία: «Έχουμε δικαίωμα επέμβασης για να προστατέψουμε τους συμμάχους μας»

BAKODIMOU NEW
MEDIA

Επέστρεψε «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα

troxaio syggrou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Συγγρού: Πέθανε ο 40χρονος μοτοσικλετιστής που είχε συγκρουστεί με ΙΧ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Υποχωρούν τα στρατεύματα του Λιβάνο, χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ - Το Ιράν χτύπησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ (Live Blogging)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 11:55
dendias new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας, είπε ο Δένδιας στον Χριστοδουλίδη

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, εάν χρειαστεί – Λάθος η εκτίμηση Σαμαρά για Chevron (video)

macron-gallia-stratos
ΚΟΣΜΟΣ

Στη «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής η Γαλλία: «Έχουμε δικαίωμα επέμβασης για να προστατέψουμε τους συμμάχους μας»

1 / 3