Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα στα Κουφάλια

Τέσσερα ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2), σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Από την έρευνα των αρχών είχαν αρχικά ταυτοποιηθεί τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό, δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση που αφορά στη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο άνδρες (30 και 22 ετών) μαζί με άλλα δύο άτομα, εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρουχισμό με διακριτικά ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έσπασαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

