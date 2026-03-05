Τραμπ για τιμές καυσίμων: «Δεν ανησυχώ για την άνοδο τους» – Αύξηση 16% στο πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την άνοδο των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων στο Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters ότι η βασική προτεραιότητά του παραμένει η στρατιωτική επιχείρηση.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Δεν έχω την παραμικρή ανησυχία για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, οι τιμές θα υποχωρήσουν όταν ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση.

«Θα μειωθούν πολύ γρήγορα μόλις τελειώσει αυτό. Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν. Όμως, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ανέβει λίγο η τιμή της βενζίνης», ανέφερε.

Αβεβαιότητα για τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί πρόσφατα σε χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι ρεαλιστικό, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αποσαφηνίσει τον τελικό στόχο της επιχείρησης, ενώ η σύγκρουση επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Στη συνέντευξή του στο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ.

Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, θα παραμείνει ανοικτό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ιρανικός στόλος βρίσκεται «στον βυθό της θάλασσας».

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου και βενζίνης

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινητιστών, η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι.

Η τιμή αυτή είναι επίσης 15 σεντς υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παρά τα στοιχεία αυτά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές «δεν έχουν αυξηθεί πολύ».

Πιθανές πολιτικές συνέπειες

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι επιπτώσεις των επιθέσεων στο Ιράν στην αγορά καυσίμων θα είναι προσωρινές.

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν οι υψηλές τιμές καυσίμων παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Οι ψηφοφόροι, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, εμφανίζονται ήδη δυσαρεστημένοι από το υψηλό κόστος ζωής και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

«Καμία διαπραγμάτευση» λέει το Ιράν, «εκπλήξεις» υπόσχεται το Ισραήλ – Αναφορές για χτύπημα στο USS Abraham Lincoln – Live οι εξελίξεις

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

Ο Τραμπ απολύει την Κρίστι Νόεμ και την αντικαθιστά με τον γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν