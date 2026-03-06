Έφτασαν στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βρετανικά ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones άρχισαν να φτάνουν στην Κύπρο, δήλωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μετά από επίθεση σε στρατιωτική βάση στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα στείλει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon του Βασιλικού Ναυτικού και ελικόπτερα Wildcat στην περιοχή.
Τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη Typhoon έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επίσης αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν αμυντικές αεροπορικές περιπολίες πάνω από το Κατάρ, την Ιορδανία και την Ανατολική Μεσόγειο χθες το βράδυ, ανέφερε το υπουργείο.
Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην ανάληψη επιθετικής δράσης κατά του Ιράν.
