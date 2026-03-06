search
06.03.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06.03.2026 16:26

Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στον Δήμο Αθηναίων – Χάρης Δούκας: «Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αστείο»

doukas

Μήνυμα στήριξης και ευαισθητοποίησης προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στέλνει ο Δήμος Αθηναίων μέσα από τα Κέντρα Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» του Δήμου.

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), πραγματοποιήθηκαν δράσεις πρόληψης κατά της επιθετικότητας, της βίας και του σχολικού εκφοβισμού σε σχολεία του Δήμου.

Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ψήσου να μιλήσεις – να δράσεις. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αστείο. Στον Δήμο Αθηναίων στεκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί που χρειάζεται στήριξη. Με το πρόγραμμα “Αθηνά Υγεία”, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε., υλοποιούμε δράσεις πρόληψης στα σχολεία της πόλης, ενισχύοντας τον διάλογο, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό μέσα στη σχολική κοινότητα. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει μόνο απέναντι στη βία».

Για μία εβδομάδα, η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), υλοποίησε παρεμβάσεις στο 135ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Δ’ τάξη), στο 40ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (ΣΤ’ τάξη) και στο 38ο Λύκειο Αθηνών (Γ’ τάξη).

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, συζήτηση και επεξεργασία εμπειριών, οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις και προβληματισμούς που σχετίζονται με την επιθετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό. Παράλληλα, ενθαρρύνθηκαν να αναγνωρίσουν τον ρόλο που μπορεί να έχει η καθεμία και ο καθένας σε περιστατικά βίας στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και να αναζητήσουν τρόπους υποστήριξης και προστασίας μέσα στη σχολική κοινότητα.

Στις μικρότερες τάξεις αξιοποιήθηκε και εικονογραφημένο υλικό, το οποίο λειτούργησε ως αφορμή για διάλογο γύρω από τα συναισθήματα που γεννά ο εκφοβισμός, αλλά και για την κατανόηση της σημασίας της αλληλεγγύης και της στήριξης μεταξύ των παιδιών.

Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων μπορούν να απευθύνονται στο «Αθηνά Υγεία» για τον προγραμματισμό δράσεων πρόληψης, βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές με τα εξειδικευμένα στελέχη του, καθώς και για εκπαιδευτικό υλικό κατά της σχολικής βίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

