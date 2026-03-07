Τη δυναμική που έχει αποκτήσει η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της UniCredit και της Alpha Bank ανέδειξε η πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit, Andrea Orcel. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της συνεργασίας έχουν προκύψει απτά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της σύμπραξης των δύο τραπεζικών ομίλων.

Σε μια χαρακτηριστική «στιχομυθία» που αναπτύχθηκε στο LinkedIn, με αφορμή ανάρτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο επικεφαλής της UniCredit ευχαρίστησε τον Έλληνα τραπεζίτη για τη φιλοξενία στην Αθήνα. Όπως σημείωσε, μέσα σε μόλις έναν χρόνο συνεργασίας έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα, γεγονός που – όπως ανέφερε – αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν δύο τράπεζες λειτουργούν με κοινή στρατηγική και πλήρη ευθυγράμμιση στόχων.

Ο Andrea Orcel εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της συνεργασίας, ειδικά καθώς η UniCredit προχωρά σε μια νέα φάση μετασχηματισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής UniCredit Unlocked.

Η επίσκεψη του Andrea Orcel στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας της διοίκησης της UniCredit με το δίκτυο του ομίλου και τους στρατηγικούς συνεργάτες της. Παράλληλα αποτέλεσε ευκαιρία για την αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της συνεργασίας με την Alpha Bank.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Βασίλης Ψάλτης, η συνεργασία των δύο τραπεζών έχει ήδη αποφέρει σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα σε αρκετούς τομείς δραστηριότητας.

Ειδικότερα, μέσα στο τελευταίο έτος δημιουργήθηκε κοινή ροή χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η διάθεση επενδυτικών προϊόντων μέσω της πλατφόρμας oneMarkets ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι δύο τραπεζικοί όμιλοι συνεργάστηκαν και σε σημαντικές συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές.

Μια συνεργασία με ευρύτερο εύρος

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της Alpha Bank, η συνεργασία με τη UniCredit έχει εξελιχθεί σε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο σύμπραξης που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής τραπεζικής συνεργασίας.

Οι ομάδες των δύο τραπεζών συνεργάζονται σε μια σειρά από τομείς, όπως η χρηματοδότηση εμπορίου, οι υπηρεσίες πληρωμών, οι κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις, οι κεφαλαιαγορές αλλά και η διαχείριση πλούτου. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στους δύο ομίλους να υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά τους πελάτες τους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές.

Ο ρόλος των ανθρώπων στη συνεργασία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βασίλης Ψάλτης και στον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από τη συνεργασία των δύο τραπεζών. Όπως σημείωσε, η επιτυχία της σύμπραξης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στενή συνεργασία των ομάδων των δύο οργανισμών.

«Συχνά οι ομάδες μας απέχουν μόνο ένα τηλεφώνημα μεταξύ τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων που υλοποιούν τη συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία της.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή η εμπιστοσύνη γίνεται αντιληπτή και από τους ίδιους τους πελάτες, οι οποίοι επωφελούνται από τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνεργασία των δύο τραπεζικών ομίλων.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο LinkedIn, η επίσκεψη του Andrea Orcel αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να αξιολογηθεί η πρόοδος της συνεργασίας και να διερευνηθούν νέοι τρόποι ενίσχυσής της, με στόχο τη στήριξη των πελατών αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

