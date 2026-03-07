search
ΕΛΛΑΔΑ

07.03.2026 13:18

Σε τάπερ στην Ακρόπολη ισχυρίστηκε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες ο 48χρονος Σουδανός

Gada

Νέα στοιχεία για το χθεσινό περιστατικό έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Ο 48χρονος Σουδανός, ο οποίος απειλούσε να «τινάξει στον αέρα» με χειροβομβίδες τη σκοπιά, ισχυρίστηκε πως βρήκε τις χειροβομβίδες σε άλσος στην Ακρόπολη, όπου έψαχνε κάτι για να φάει, να ντυθεί, αλλά και να πουλήσει, ώστε στη συνέχεια να αγοράσει ναρκωτικά.

Είπε μάλιστα πως οι χειροβομβίδες, που εξουδετερώθηκαν από τα ΤΕΕΜ με ελεγχόμενη έκρηξη, ήταν ασφαλισμένες με ταινία και προσεχτικά σφραγισμένες μέσα σε τάπερ.

Πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ξεφορτώθηκε κάποιος τις χειροβομβίδες στο συγκεκριμένο άλσος.

Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, επρόκειτο για δύο αμυντικές χειροβομβίδες m75 τσεχικής προέλευσης, πλήρως λειτουργικές.

Ο Σουδανός είχε αποφυλακιστεί πριν από τρεις μέρες. Από το 2008 έως το 2025 έχει συλληφθεί συνολικά 15 φορές στην Αθήνα κυρίως για ναρκωτικά, παράβαση του νόμου περί όπλων, του νόμου περί αλλοδαπών και απόπειρα κλοπής.

