Συννεφιά και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σάββατο – Άνοδος θερμοκρασίας από την Τρίτη

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Σάββατο 7/3, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τοπικές βροχοπτώσεις είναι πιθανές σε περιοχές του Ιονίου, της δυτικής Πελοποννήσου και της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει κατά κύριο λόγο αίθριος, με μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες μπορεί να είναι περιορισμένη τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, με μέγιστες τιμές γύρω στους 13-15 °C, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16-18 °C και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 °C.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή, 8/3

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα, 9/3

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τρίτη, 10/3

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη, 11/3

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

