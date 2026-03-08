Φυλακές Κορυδαλλού: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 45χρονος Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

Απόπειρα αυτοκτονίας στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού φέρεται να έκανε 45χρονος Νορβηγός.

Πρόκειται για έναν άνδρα που έχει καταδικαστεί σε ισόβια συν 19 χρόνια κάθειρξης για το φόνο 32χρονο αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον βρήκαν με κομμένες τις φλέβες του και πρόλαβαν να τον μεταφέρουν εγκαίρως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Νορβηγός είχε χτυπήσει στο λαιμό, στις 28 Δεκεμβρίου του 2023 32χρονο αστυνομικό ο οποίος πήγε να τον σταματήσει ενώ είχε στήσει καβγά με τρίτο άτομο.

